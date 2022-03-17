وزير الخارجية التركي في أوكرانيا.. وهذا ما قاله

وصل وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، الخميس، إلى أوكرانيا، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في وقت تتسارع الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب المشتعلة منذ 3 أسابيع.

وقال غاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع كوليبا، في مدينة لفيف، غربي أوكرانيا، إنه يأمل بالتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية في مدينة ماريوبول الساحلية، التي تحاصرها القوات الروسية.

وأضاف أنه لا يزال 100 مواطن تركي عالقا في تلك المدينة.

واقترح وزير الخارجية التركي وقفا لإطلاق النار لمدة 24 ساعة في ماريوبول، تشرف على مراقبته المنظمات الإنسانية، وتابع: "أملنا يزداد في وقف إطلاق النار إثر زيارتنا لروسيا وأوكرانيا".

وذكر أن كييف اقترحت أن تكون تركيا أحد الضامنين للاتفاق، وروسيا لم تعترض على ذلك.

وقال إنه ثمة احتمال أن يلتقي الزعيمان (رئيسا أوكرانيا وروسيا) في حال كانت هناك أرضية لاتفاق في المسائل التي تشهد تقاربا.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأوكراني بنظيره التركي، معربا عن شكره للتضامن التركي والدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه أنقرة.

وأشاد الجهود الدبلوماسية التركية المستمرة لوضع حد للحرب الروسية المدمرة ضد أوكرانيا.

وبالتزامن مع الزيارة، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية.

ولم ترشح مزيد من التفاصيل حول المكالمة الهاتفية.