الزلزولي حاضر أمام الكونغو.. وخاليلوزيتش يعلق على غياب زياش

اختار المدرب البوسني للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خاليلوزيتش، مهاجم برشلونة الإسباني الواعد عبد الصمد الزلزولي، ضمن قائمة من 26 لاعبا لمواجهتي الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، ضد الكونغو الديموقراطية.

وكان الزلزولي (20 عاما) أثار الجدل نهاية العام الماضي عندما رفض تلبية دعوة خاليلوزيتش في ديسمبر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والتي ودعها أسود الأطلس من الدور ربع النهائي على يد مصر (1-2 بعد التمديد)، علما بأنه رحَّب في البداية بالفكرة عندما تواصل معه المسؤولون المغاربة.

وقتها، ذكرت تقارير صحافية أن الزلزولي الذي كان يحظى بثقة المدرب الجديد للنادي الكتالوني تشافي، "يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية"، مشيرة إلى ممارسة الاتحاد الإسباني للعبة ضغوطا على اللاعب من أجل إقناعه بعدم تمثيل المغرب وإغرائه بتمثيل منتخب "لاروخا" لاحقا.

وقال خاليلوزيتش، في مؤتمر صحفي الخميس: "تحدثت معه مرتين وخطابه مختلف عما يروجه آخرون (...) لديه مهارات كثيرة وليس لدينا في الفريق المغربي لاعب على هذه الشاكلة الذي يمكن أن يغير مجرى الأمور بسرعة ومراوغة".

لكنه أضاف مستدركا: "ربما سيكون محوريا في يوم من الأيام، لكن اليوم هل سيكون في المجموعة أم لا؟ سوف نرى ذلك، ونناقش معه ليكون خطابنا مباشرا ونعالج أي مشكلة إذا طرحت".

في المقابل، لم تتضمن التشكيلة لاعب وسط تشلسي حكيم زياش ومدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي، بعدما رفضا العودة إلى صفوف المنتخب بسبب خلاف مع المدرب.

وقال خاليلوزيتش إن اللاعبين "كانا على القائمة (الموسعة)، لكنهما اختارا خيارهما، أنا أحترم خيارهما وانتهى الأمر".

وشارك المغرب خمس مرات بتاريخه في كأس العالم، أبرزها عام 1986، عندما بلغ الدور الثاني.

وفي ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي (هاتاي سبور التركي)، محمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي).

- الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، رومان سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، وسفيان العكوش (لوزان السويسري)، وأدم ماسينا (واتفورد الإنجليزي)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، سفيان شاكلا (لويفين البلجيكي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، وسامي مايي (فيرينتسفاروش المجري).

- الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عمران لوزا (واتفورد)، فيصل فجر (سيفاسبور التركي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي).

- الهجوم: يوسف النصيري ومنير الحدادي (إشبيلية)، ريان مايي (فيرينتسفاروش)، سفيان بوفال (أنجيه)، عبد الصمد الزلزولي (برشلونة الإسباني)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، وطارق تيسودالي (خنت البلجيكي).