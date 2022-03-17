نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية التأمينات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الجمهور السعودي عن كيفية استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية على محرك البحث الشهير “جوجل”، وقد أطلقت وزارة المالية السعودية خدمات إلكترونية كثيرة منها خدمة الإستعلام عن المستحقات المالية بهدف توفير الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين في الذهاب إلى مقرات الوزارة، وتُمكن هذه الخدمة الإلكترونية المواطنين السعوديين من معرفة جميع المعلومات والبيانات عن مستحقاتهم المالية بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بهم فقط، وتأتي هذه الجهود من وزارة المالية في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية في الآونة الأخيرة، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن طريقة الإستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن أمر دفع بوزارة المالية، فإلى نص المقال.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

تهتم وزارة المالية السعودية بالتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم لذلك قامت بتقديم العديد من خدماتها بطريقة إلكترونية، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات التفصيلية للإستعلام عن المستحقات المالية بإستخدام رقم الهوية كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية .

. ثانياً توجه في الصفحة الرئيسية للموقع إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً ابحث في القائمة عن خدمة الأفراد واختر منها خدمة متابعة المعاملات.

رابعاً قم بإختيار خدمة الإستعلام برقم الهوية.

خامساً ستفتح لك صفحة جديدة قم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق ثم انقر على “استعلام”.

سادساً انتظر عدة ثواني وستظهر لك كافة المعلومات عن مستحقاتك المالية.

وهكذا تكون قد استعلمت عن مستحقاتك المالية إلكترونياً عبر موقع وزارة المالية

استعلام عن المستحقات المالية برقم السجل المدني

أطلق موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني في المملكة خدمة الإستعلام عن المستحقات المالية بإستخدام رقم السجل المدني الخاص بالمواطن، ونوضح لك كافة الخطوات اللازمة لإجراء عملية الإستعلام كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد على شبكة الإنترنت.

ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية للموقع عن الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بإختيار خدمة الإستعلام عن المستحقات المالية من قائمة الخدمات.

رابعاً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني ورمز التحقق.

خامساً اضغط استعلام حتى تظهر لك كافة التفاصيل عن مستحقاتك المالية.

الإستعلام عن معاملة في المؤسسة العامة للتقاعد

نوضح لكل المواطنين السعوديين الخطوات اللازمة لعملية الإستعلام عن معاملة في المؤسسة العامة للتقاعد كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى المؤسسة العامة للتقاعد على شبكة الإنترنت.

ثانياً قم بالبحث في الصفحة الرئيسية عن أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً قم بالضغط على خيار ” الإستعلام عن معاملة”.

رابعاً اضغط على خيار ” الإستعلام عن معاملة للمتقاعدين”.

خامساً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم انقر على “استعلام”.

طريقة التسجيل في التأمينات السعودية

ينبغي على كل المواطنين السعوديين أن يبادروا بالتسجيل في مؤسسة التأمينات حتى يكون لهم معاش بعد وصولهم لسن التقاعد، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للتسجيل فقط اتبع التالي:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات على الإنترنت.

ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع.

ثالثاً قم بتحديد جنسيتك.

رابعاً إذا كانت جنسيتك سعودي قم بإدخال رقم الهوية، وإذا كنت غير سعودي ادخل رقم الإقامة.

خامساً ادخل كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف وبريدك الإلكتروني.

سادساً قم بتأكيد هويتك من خلال كتابة كلمة المرور والكود الخاص بك.

سابعاً قم بالموافقة على كافة الشروط واضغط موافق.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم خطوات التسجيل التأمينات السعودية

الإستعلام عن الراتب والمستحقات

نوضح لكل المواطنين السعوديين كيفية الإستعلام عن راتبهم ومستحقاتهم المالية إلكترونياً عبر موقع منصة إعتماد الرسمي، وإليكم الخطوات كالتالي:

الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع منصة إعتماد الإلكتروني.

ثم قم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعدها قم بالنقر على “الإستعلام عن الراتب”.

وبعد ذلك قم بإدخال كل البيانات والمعلومات.

وأخيراً اختر الشهر المراد واضغط استعلام.

وزارة المالية استعلام عن معاملة برقم الهوية

تحرص وزارة المالية السعودية على تطوير التحول الرقمي لديها تطبيقاً لرؤية السعودية 2030م والإعتماد على الأنظمة الرقمية بدلاً من الأنظمة الورقية، ولذلك قدمت على موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين على راسهم خدمة الإستعلام عن معاملة برقم الهوية، وتبدأ خطوات الإستعلام بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية والضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمات الافراد ومنها خدمة متابعة المعاملات، وبعد ذلك اختيار خدمة الإستعلام برقم القيد أورقم الخطاب.

وفي نهاية مقالنا نود أن نوضح لكم أننا قمنا بكتابة كافة التفاصيل الخاصة بخدمة الإستعلام عن المستحقات التأمينية إلكترونياً بإستخدام رقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين كما وضحنا لكم كافة الخطوات اللازمة لإجراء الإستعلام عن هذه الخدمة بإستخدام رقم السجل المدني، وبالإضافة إلى ذلك فقد وضحنا لكم كيفية التسجيل في التأمينات السعودية، ولأي سؤال بشأن هذا الموضوع قم بترك استفسارك بالتعليقات وسنقوم بالرد عليك خلال ساعات