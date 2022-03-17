نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد اتصال مباشر تسجيل دخول نفاذ sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد للاتصال المباشر مع خدمة عملاء الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط التسجيل والتقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتاريخ توقيت موعد صرف إيداع ونزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لم تأخر نزول معاش الضمان لهم، والاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، جميع ما سبق من أهم الموضوعات التي يتابعها مستحقي الضمان سواء الذين قاموا بالتسجيل حديثاً أو المستحقين الفعليين في منظومة الضمان القديم قبل تطويرها، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابق ذكرها.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد اتصال مباشر طرق التواصل

عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إتاحة العديد من وسائل التواصل مع مستفيدي الضمان الاجتماعي سواء الجديد المطور أو القديم، ومن بين تلك الوسائل أرقام الضمان الاجتماعي المجانية الموحدة، وكذلك وسائل أخرى أتاحتها الوزارة للتواصل منها ما يلي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

طريقة التسجيل في الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa أو منصة الدعم

يجب التنوية إلى أن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد يمكن أن تتم من خلال طريقتين، إما التسجيل بحساب المستفيد على بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو التقديم والتسجيل على الرابط الجديد لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور،

تسجيل الدخول على حساب المستفيد عن طريق: “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. رابط التقديم على: “منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم الضمان الموحد المجاني: الاستعلام على رقم 1119.

توقيتات موعد نزول وصرف إيداع الضمان الاجتماعي المطور والقديم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم نزول وصرف إيداع الضمان الاجتماعي للمستفيدين من النظام القديم، وتم الصرف يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وذلك صبيحة يوم 30 رجب 1443، كما قامت الوزارة من خلال منصة الضمان المطور بإرسال رسائل نصية تفيد قبول الأهلية لمن قام بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسيتم إيداع رواتب ومستحقات المتأهلين في حساباتهم المصرفية خلال وقت وجيز.

موعد نزول راتب الضمان المطور والقديم لشهر أبريل 2022

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022،وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول الراتب قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التقديم برقم الهوية

يتم التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان المطور وفق خطوات محددة بمعلومات وبيانات صحيحة، ويجب مراعاة الدقة في إضافة البيانات الشخصية حتى لا يتم رفض الطلب أو تعليقه لحين تصحيح البيانات والمعلومات التي يقوم المواطن بإدخالها، وعن خطوات التسجيل والتقديم فتتم طبقا للتالي:

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الذي قمت بتسجيله غلى منصة الضمان المطور

الدخول على حسابك على منصة الضمان المطور للدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة الطلبات.

سيظهر لك رقم الطلب وتاريخ التسجيل وعلامة العين.

اضغط على رمز العين.

سيتم عرض بيانات الطلب، وحالة طلبك، وعدد التابعين لك كعائل، وإذا ما كان جاري التحقق أو مؤهل أو غير مؤهل.

تعديل الطلب بتقديم تذكرة على حسابك في الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

زيارة حسابك في الضمان المطور .

. الضغط على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

القيام بإنشاء تذكرة جديدة.

اختار برنامج الدعم “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”.

اختيار أيقونة رفع الطلب.

كتابة نوع ووصف المشكلة التي تواجهك.

النقر على إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

الفئات المُستبعدة من استحقاق دعم الضمان المطور بعد 6 أشهر

صرح “سلطان الجريس” وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إحدى الفضائيات واستعرض شروط الاستفادة من برنامج الضمان المطور الفئات التي سيتم حجب الأهلية عنها واستبعادها، وتلك الفئات هي كالتالي:

الأسر التي يزيد دخلها بجميع أفرادها عن الحد المانع الذي أقرته الوزارة لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور.

المقيمين بدور الإيواء أو العلاج التي تتكفل بها الحكومة السعودية.

من يتخلف عن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المهلة المُحددة التي تنتهي في 23 مايو 2022.

التسجيل بمعلومات وبيانات غير صحيحة يستوجب نوقف صرف الراتب لجين القيم بتحديث البيانات.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

“بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية – منحة أرض – سداد دين وقروض – علاج .

“رقم قصر الأمير عبد العزيز بن فهد” لطلب مساعدة مالية وعطايا “هاتف المسجد – الوتساب – بريد”.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لمساعدة أصحاب الحاجات تملُك “سكن – سيارة” .

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية “تواصل هاتفي” لتقديم طلب مساعدة مالية وعينية.

وفي حال كان لديكم أي استفسارات تخصص الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التسجيل والفئات المستحقة وكيفية التعامل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو أي تساؤل أخر بما تواجهونه من صعوبات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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