نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.. افضل دعاء ليلة النصف من شعبان 1443-2022 أفضل أدعية مكتوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع ليلة النصف من شعبان التي تحل على الامة الإسلامية بشكل عام فنجد ان عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على دعاء ليلة النصف من شعبان 2022 أفضل أدعية مكتوبة، حيث تعتبر ليلة النصف من شعبان واحدة من أهم الليالي في العام التي لها فضل وقيمة كبيرة لجميع المسلمين لما تتضمن من قيمة وخير وبركة، ويمتلك الدعاء في ليلة النصف من شعبان فضل كبير يتمثل في الحصول على حسنات مضاعفة ضمن العبادات المستحبة في هذه الليلة المباركة، وسوف نستعرض الآن دعاء ليلة النصف من شعبان 2022 أفضل أدعية مكتوبة.

فضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان 2022

فضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان فضل كبير وعظيم، حيث يمتلك الدعاء فضل عظيم لجميع المسلمين بشكل عام على مدار العام، ولكن قد اصطفى الله سبحانه وتعالى ليلة النصف من شعبان لتمتلك خير ورزق كبير، ومن المفضل بها الالتزام بالعبادات المتنوعة مثل الصوم والصلاة وقيام الليل والدعاء، وذلك لاكتساب أخر مضاعف في هذه الليلة التي تعتبر من افضل ليالي المغفرة للمسلمين.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2022

وتصادف ليلة النصف من شعبان بداية من مغرب يوم الخميس الموافق السابع عشر من مارس وحتى فجر يوم الجمعة، وقد شهدت الساعات الأخيرة نشر دار الإفتاء المصرية نص الدعاء الخاص بليلة النصف من الشعبان 2022، حيث جاء نص الدعاء على النحو التالي.

(( اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ))

أدعية ليلة النصف من شعبان 2022 مكتوبة

نظرا لفضل الدعاء في ليلة النصف من شعبان التي تعتبر من افضل ليالي العام والتي يحرص بها الكثير من المسلمين الى ترديد الادعية التي تمثل قيمة كبيرة، فنجد أن ابرز الادعية الهامة في هذه الليلة ما يلي.