نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa المستفيدين شروط الاستحقاق في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد نفاذ موحد sso.hrsd.gov.sa على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والفئات المستفيدة التي يحق لها التسجيل والتقديم وشروط التسجيل والاستحقاق، وما المقصود بسن الشيخوخة، وكيفية متابعة حالة الطلب بعد التقديم على استحقاق معاش الضمان، وما هي المستندات المطلوبة حتى يتم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، كلها من الأمور التي تجد رواجاً كبيراً لدى قطاع عريض من مواطني المملكة العربية السعودية، لذلك وفي إيجاز سنستعرض معكم من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابق ذكرها.
شروط الاستحقاق والتسجيل والفئات المستفيدة من صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور
حدمة معاش الضمان الاجتماعي تستحق فقط للمواطنين من حاملي الجنسية السعودية، وذلك لمن للفئات التالية:
- من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى
- المطلقة مع أبناءها.
- الأرملة مع أيتام.
- الأسرة المهجورة.
- الأسرة المعلقة.
- أسرة الغائب أو المفقود.
- أسرة المدمن على المخدرات.
موعد صرف إيداع راتب الضمان المطور رمضان 1443 – أبريل 2022
يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صبيحة يوم الأحد 2 رمضان 1443، الموافق 3 أبريل 2022، وبدأت تتضح بعض المطالبات بالعمل على تقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين لدعم وزارة الموارد البشرية، وأن يكون موعد نزول الراتب قبل بداية شهر رمضان، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بالشهر الكريم.
منصة الدعم والحماية الاجتماعية المطور
هذا وتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمام كبير للمرأة التي ليس لها عائل، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لها بعدما فقدت عائلها، حيث يستحق للمرأة بلا عائل أن تتقدم بطلب لصرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال بوابة خدمات وزارة الموارد البشرية، وتشمل المرأة بلا عائل الفئات التالية:
- المطلقة.
- الأرملة.
- المهجورة.
- المعلقة،.
- زوجة الغائب أو المفقود.
- زوجة المدمن على المخدرات
أما بخصوص الأيتام، فقد شملتهم رعاية وزارة الموار البشرية في استحقاقاتهم للتقديم وصرف معاش الضمان، وذلك للتخفيف عنهم من فقد أحد ذويهم سواء الأب أو الأم، وتشمل فئات الأيتام ما يلي:
- اليتيم متوفي الأب.
- يتيمة متوفية الأب.
- يتيم مجهول الأب أوالأبوين.
- يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.
- كما يمكن لحاملي بطاقات التنقل التقديم على أنهم يتيم متوفي الأب أو يتيمة متوفي الأب.
الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت فئة أصحاب سن الشيخوخة الذين يحق لهم التقديم لصرف معاش الضمان، وهم جميع من تجاوز سن الستين، و ليس له عائل أو مصدر دخل يكفيه لحياة كريمة للعيش، كما يحق لكل شخص التسجيل في خدمة معاش الضمان و لكنه ليس من ضمن الفئات المذكورة سابقا، وذلك بعد مراجعة مكتب الضمان، أما بخصوص التسجيل الإلكتروني فيشمل فقط الفئات المذكورة.
رابط تسجيل دخول موقع منصة الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الموحد sso.hrsd.gov.sa
ومن الجدير بالذكر أنه يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه حساب بنكي، لذلك يجب فتح حساب بنكي لراغب التقديم والتسجيل في استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وبعد القيام بالتسجيل للفئات المذكورة بهذا التقرير، يمكنهم متابعة حالة الطلب الذي تقدموا به، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار “طلباتي”، كما يجب الإشارة أيضا إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هاتف مقدم الطلب تفيد مدى استحقاقه من عدمه.
ويجب أن ننوه إلى أنه يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات وقت التسجيل، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي، أما عن خطوات وطريقة التقديم على معاش الضمان الاجتماعي فتتم طبقا للشروط التالية.
شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي
- يجب أن يكون المستفيد من إحدى الفئات المستهدفة السابق ذكرها بهذا التقرير.
- إنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة وتعبئة البيانات التالية:
- المعلومات الشخصية.
- عدد أفراد الأسرة وبيناتهم.
- بيانات العنوان والتواصل.
- الحساب البنكي.
- الإفصاح عن الدخل.
- إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.
طريقة وخطوات تعديل الطلب أوإضافة وتصحيح بيانات في طلب الضمان الاجتماعي المطور
- الدخول على حسابك في الضمان الاجتماعي المطور باسم المستخدم وكلمة المرور
- تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة
- الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.
- تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- اختار رفع الطلب.
- ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.
- تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.
- الضغط على أيقونة إرسال.
- ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.
- سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.
- في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.
هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.
هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:
هذا وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية أنه بعد الانتهاء من صرف الدفعة الأولى والثانية، يتم العمل على قدم وساق إعلان موعد صرف معاشات الدفعة الجديدة من المستفيدين من الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث من المُقرر أن يتم الإعلان عن موعد الصرف والإيداع بحسابات المستحقين خلال أسبوع، وأنه سيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين كما حدث مع الدفعة الأولى والثانية.
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