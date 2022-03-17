رابط وشروط تمويل وطني في أقل من ٣٠ دقيقة

يعتبر تمويل وطني الشخصي من أهم تمويلات مصرف الراجحي والذي يستفيد منه آلاف المواطنين في المملكة العربية السعودية، والمصرف من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية التي تقدم تسهيلات في عملية تسديد الأقساط، كما أن القسط الشهري يتناسب مع ظروف العملاء المادية والالتزامات المالية الشهرية التي يرتبط بها العميل، كما أن الفائدة التي يحصل عليها بنك الراجحي من أقل الفوائد التي يحصل عليها أي بنك سعودي آخر، والتمويل الشخصي يستطيع أن يحصل علية العميل في أقل من ٣٠ دقيقة فقط لا غير، إذا توفرت الشروط المطلوبة، ولا يقتصر التمويل على السعوديين فقط لكن يستطيع المقيمين الحصول على التمويل الشخصي أيضاً، كما أن التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل وطني، وأيضاً سوف نتعرف على رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

معايير الأهلية في تمويل وطني

قام مصرف الراجحي بتحديد معايير الأهلية للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وهى كما يلي:-

لا يزيد عمر الشخص الموظف عن ٦٠ عاماً، أو يزيد عن ٧٠ عاماً للمتقاعدين عند تسديد آخر قسط.

أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل ضمن الجهات المعتمدة من قبل بنك الراجحي.

لا يقل دخل الشخص السعودي الموظف عن ٢٠٠٠ ريال سعودي، ولا يقل دخل الشخص المتقاعد عن ١٩٠٠ ريال سعودي.

لا يقل دخل المقيم الذي يرغب في الحصول على التمويل الشخصي عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

حدد بنك الراجحي الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني وهى كما يأتي:-

أن يحضر العمل بطاقة الهوية الوطنية، أو بطاقة الإقامة للمقيمين. إحضار العميل تعريف الراتب. أن يحضر المتقدم تثبيت الراتب. إحضار نموذج طلب التمويل.

مميزات تمويل وطني

هناك العديد من المزايا التي يمكن الحصول عليها من التمويل الشخصي من بنك الراجحي وهى كما يلي:-