نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443 التعاقد في القوات الجوية الملكية السعودية jobs.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443 يزداد البحث عنه الآن من قبل الشباب الراغب في الالتحاق بوظائف وزارة الدفاع، فقد أعلنت وزارة الدفاع توفير عدد 20 وظيفة متنوعة على برنامج التعاقد المباشر\التشغيل الذاتي، في عدة مدن بالمملكة في القوات الجوية الملكية السعودية.

وعلى من يرغب في التسجيل في وظائف القوات الجوية الملكية السعودية، عليه التسجيل في الموعد المحدد عبر رابط jobs.mod.gov.sa/jobs، كما يجب قراءة شروط الوظائف جيداً قبل الشروع في التسجيل، مع تجهيز كافة المستندات المطلوبة لرفعها مع استمارة التسجيل الإلكترونية، وسوف يتم فحص الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المسؤولة عن ذلك، لترشيح من تتوافر فيه شروط الوظائف واستبعاد غيرهم، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط تقديم وظائف القوات الجوية الملكية السعودية وشروط وموعد التقديم.

رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع 1443

كما ذكرنا لكم في الفقرة السابقة أن التسجيل سوف يكون إلكتروني من خلال الدخول على رابط jobs.mod.gov.sa، وبعد ذلك يتم تعبئة الحقول الموجودة بكل دقة في استمارة التقديم الإلكترونية، مع ضرورة رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، واتباع التعليمات حتى يتم التسجيل بنجاح وفي النهاية يتم النقر على أيقونة “تسجيل”.

وظائف القوات الجوية الملكية السعودية

وظائف “فني أنظمة وقود” في الطائف رقم الوظيفة 3. ووظيفة أخصائي مناهج إدارة تدريب القوات الجوية رقم الوظيفة 12. فني مراقبة وتوزيع معدات الطائف رقم الوظيفة 17. مشرف صيانة الذخائر المكان الخرج رقم الوظيفة 24. أخصائي تقنية معلومات، المكان هيئة الإدارة، رقم الوظيفة 106. فني فحص الأجهزة دون تدميرها، المكان الطائف، رقم الوظيفة 110. كذلك فني جرد، المكان هيئة الإمدادات، رقم الوظيفة 146. فني إدارة تموين، هيئة الإمدادات، رقم الوظيفة 149. أخصائي سلامة جوية، إدارة السلامة، 165. فني صيانة طائرات عامة، الظهران، 167. فني صيانة ذخيرة، الطائف، 186. أخصائي صيانة قذائف موجهة، هيئة الإمدادات، 187. مدرس فني صيانة طائرات ف 15، الطائف، 188. فني أنظمة معلومات الصيانة، الطائف، 190. أخصائي تدريب، إدارة تدريب القوات الجوية، 193. فني صيانة أجهزة تضليل واتصالات وملاحة جوية، الطائف، 195. صيانة أدوات الطيران الإلكتروني، الطائف، 201. فني تسجيل أهداف رماية، خميس مشيط، 212. مدرب ومشغل طيران تشبيهي، الطائف، 258. أخصائي ذخيرة، هيئة الإمدادات، 273.

موعد التقديم

يبدأ التقديم من يوم الأحد القادم بتاريخ 17\08\1443 الموافق 20\03\2022، وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.