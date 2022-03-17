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عمر شويل - جدة تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين هو جزأ لا يتجزأ من الدستور السعودي المنظم لحياة العاملة الوافدة للملكة للتعريف بحقوق العمالة الوافدين وواجباتهم وتنظيم علاقاتهم بكفاة القطاعات والهيئات بالمملكة، ويهدف قانون العمالة الوافدين لوضع النور علي علاقة العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين من أجل بيئة عمل مستقره بالمملكة ، حيث أن المملكة العربية السعودية من أكبر البيئات الجاذبة للعمالة الخارجية من مختلف دول العالم ، وفي هذا الإطار وحرصاً من الدولة علي ضبط معايير التعامل بين الوافدين والدولة و أصحاب العمل فقد أصدرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدد من التعديلات علي قانون تعديلات للوافدين مبسط وعرض نظام مكتب العمل الجديد بما يخص العمالة الوافدة وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا ،،

محتوي تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين 1442

أقرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدداً من التعديلات والمدخلات الجديدة علي نصوص قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد فيما يخص شؤون الوافدين وأصحاب العمل للعام 1442 هــ وضبط أوضاعهم من حيث تفعيل الهوية والنظام واشتراطات تعديل المهنة وهو ما سنسرده تالياً :

اشترطت القوانين توافر مبدأ الكفاءة لدي العمالة المستقدمة لشغل الوظائف داخل المملكة تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع الفرص بين أبناء المملكة والوافدين في حال كانت الشواغر مناسبة لأبناء الوطن وفيما ينطبق علي جميع الفئات من موظفين وعمال ووظائف إدارية وخلافه.

اشترطت القوانين تواجد صورة قانونية مناسبة لميثاق قانون العمل السعودي عندي استقدام العامل إلي المملكة.

أتي نص القانون عن أن ساعات العمل اليومي لا تقل عن ثماني ساعات دوام غير متصلة علي أن يمنح 60 دقيقة راحة ولا يشغل العامل اكثر من ستة ساعات متصلة ويكون إجمالي أعداد الساعات الأسبوعية لا يقل عن ثماني وأربعون.

وأكد القانون علي أن مجمل الساعات العمل اليومي لشهر رمضان المبارك لا يقل عن ستة ساعات دوام يومي بواقع إجمالي ستة وثلاثون ساعات عمل للأسبوع الواحد.

يحتوي القانون علي أن مدد العمل في أيام العطلات الرسمية التي تقرها الدولة و الجمعة أو العطلة المقرة من قبل جهة العمل أسبوعيا تحتسب بقيمة ضعف الراتب اليومي أو تستبدل بيوم راحة آخر وذلك بموافقة العامل ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في حال العطلات الرسمية علي أن يقوم بتعويضه عنه بأي الطريقتين وذلك حسب نص اللائحة الداخلية لكل شركة او مؤسسة.

العطلات الرسمية علي أن يقوم بتعويضه عنه بأي الطريقتين وذلك حسب نص اللائحة الداخلية لكل شركة او مؤسسة. يحق للموظف الحصول علي أجازة رسمية تقدر ب 21 يوماً سنوياً تمتد إلي أكثر من ذلك حسب اللائحة الداخلية للهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها علي أن تزيد مدة الإجازة الرسمية إلي 30 يوماً في حال استمر لدي جهة العمل لمدة خمس سنوات متصلة ، وذلك بخلاف الإجازات المرضية وأيام العطلات والراحات الأسبوعية ويتم منح الإجازة للموظف حسب اللائحة الداخلية ونصوص العقد المبرم.

اكد القانون علي حق العامل في إجازة عارضة ليوم واحد في حال ولادة مولود له وثلاثة أيام للزواج ، وثلاث أيام في حالة وفاة أحد أقارب الدرجة الأولي له .

اشتراطات تنظيمية للعمالة الوافدة

وقد أورد القانون بعض الاشتراطات التنظيمية فيما يخص أوضاع الوافدين ونظام الإجازات ونظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة وهو ما سنسرده تالياً :

العامل لدي مؤسسة أو شركة يقع تحت مظلة رعاية جهة العمل فيما يخص شؤونه.

لا يحق لصاحب العمل مخالفة قانون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة فيما يخص العاملين لديه.

ليس من حق جهة العمل احتجاز أي مستحقات للعامل دون سند قانوني أو قضائي بذلك.

يحظر علي صاحب العمل التعدي علي العامل بأي صورة كانت أو أن يجبره علي مخالفة أوقات العمل المنصوص عليها بعاليه.

أن يخطر العامل من قبل صاحب العمل بموعد أجازته السنوية قبل ميعادها بثلاثين يوماً.

يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية خدمة تقدر بنص شهر من الراتب الأخير له عن كل عام خدمة إن كان قد أمضي مدة من سنتين إلي خمسة سنوات لدي صاحب العمل ، وتزيد إلي شهر عن كل سنة إن أمضي مدة خمس سنوات لدي صاحب العمل.

وقوانين العمل كثيرة ومتفرعة وتحتاج لتعديلات مستدامه لضبط اللوائح والعلاقات مثل إجازة شهر رمضان بالمملكة بين أصحاب العمل والعمال وما يخص الاستقالة في قانون العمل السعودي للوافدين و تعديلات نظام العمل السعودي وتطورات مكتب العمل الجديدة.

نقاط تحديث قوانين الوافدين

قامت وزارة العمل بإدخال بعض التعديلات علي قوانين عمل الوافدين وإقاماتهم وشروط الاستقدام ورخص العمل كالآتي :

يشترط توفر مبدأ الكفاءة لدي الموظفين الوافدين.

توفر مبدأ العدالة في توزيع الفرص بين المواطنين والوافدين.

شرط قانونية ميثاق قانون العمل السعودي في حال استقدام العمال من الخارج.

لا تقل مدة العمل اليومي عن ثماني ساعات غير متصلة يتخللها ساعة راحة بعد ستة 6 متصلة.

يكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية 48 علي الأقل.

عدد الساعات العمل اليومية في شهر رمضان المبارك ستة ساعة يومياً بإجمالي 36 ساعة عمل إسبوعياً.

يحتسب قيمة يوم العمل في يوم العطلات الرسمية والراحات بضعف قيمة الساعة العادية.

العطلات الرسمية والراحات بضعف قيمة الساعة العادية. يمكن استبدال مرات العمل في العطلات بأيام أجازات.

لوائح مستحدثة وقوانين تخص الوافدين والمقيمين

طرأت مؤخراً بعض المستحدثات علي القوانين الخاصة بالوافدين والمقيمين ومن ضمن هذه الخدمات والاستحداثات ما يلي :

إنشاء عقد إلكتروني من منصة قوي

لابد من تقديم نسخة تعاقد إلكتروني لاي عامل الآن بالدولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

في البداية ندخل إلى موقع منصة قوى الإلكترونية.

نقوم بالدخول إلي حساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.

ثم نقوم بالدخول للصفحة الرئيسية و الانتقال إلى حساب المنشأة.

ندخل بعد ذلك للخدمات الإلكترونية ونختار خدمة إدارة وتوثيق عقود العمل.

بعدها نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالمنشأة والبيانات المتعلقة بالموظف.

بعد ذلك نقوم بملأ معلومات التواصل مع الموظف.

وأخيراً نقوم بإدخال معلومات عقود العمل ثم نراجع الطلب و نقوم بإرساله.

ويأتي سعي المملكة الدائم لتحديث هذه الخدمات وإتاحة الكثير من الضوابط التنظيمية لعلاقات السعوديين والأجانب في ظل التطور التقني والرقمي لخدمة هذه الشئون في المملكة وفق رؤية المملكة 2030 الرامية لتنمية مستدامة والنظم لتصحيح أوضاع الأجانب بجوار حملة تصحيح الأوضاع الذي يتيح تمليك وشراكة الأجانب بالبلاد من خلال لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد.

ضوابط فسخ عقد العمل في القانون الجديد

يكون عقد العمل لا غيا إذا تطرق أحد الطرفين لذلك في ظل وقوع أحد الشروط أو الحالات التالية :