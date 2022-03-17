بعد جنوحها فى خليج تشيسابيك.. أمريكا تفشل فى تعويم «إيفر جرين»

جدة - نرمين السيد - قالت قوات خفر السواحل الأمريكية، إن سفينة الحاويات "إيفر فورورد" المملوكة لشركة "إيفرجرين" عالقة حاليا فى خليج تشيسابيك بالقرب من ميناء بالتيمور الأمريكى، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة فى الخليج. وبحسب مسؤوليين أمريكيين، فأن الجهود جارية منذ الليلة الماضية لمحاولة تحرير السفينة، مضيفين أن خفر السواحل الأمريكى يراقب الوضع. وقالت الشركة فى رسالة نصية إن، إيفرجرين رتبت للغواصين لتفقد السفينة بحثًا عن أى أضرار وتشارك فى جهود منسقة لإعادة تعويم السفينة فى أسرع وقت ممكن. وأضافت الشركة أن التحقيق جاريا فى سبب الجنوح. جدير بالذكر أن الحادث جاء بعد عام تقريبًا من جنوح سفينة الحاويات، التى يبلغ وزنها 200 ألف طن، "إيفرجيفن" المملكوكة لنفس الشركة، فى قناة السويس أثناء عاصفة رملية، مما أدى إلى إغلاق الممر المائى الرئيسى لمدة ستة أيام، مما أدى إلى تأخر أكثر من 400 سفينة بسبب الحادث.

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