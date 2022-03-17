نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني لشهر مارس 2022 – شعبان 1443 عداد صرف الدعم السكني مارس بالثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني لشهر مارس 2022 – راتب شهر شعبان 1443، من أهم المواعيد التي ينتظرها آلاف المستفيدين من دعم برنامج سكني، هذا الدعم المقدم من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، بهدف توفير مسكن مناسب وملائم للأسر داخل المملكة العربية السعودية، وذلك وفق شروط استحقاق الدعم السكني، كذلك هناك بحث مكثف من قبل المرأة المطلقة والأرملة عن شروط الدعم السكني للمطلقة والأرملة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، موعد صرف الدعم السكني لشهر مارس 2022، وطريقة الاستعلام عن دعم برنامج سكني ورابط الاستعلام.

تسعى المملكة العربية السعودية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها وضمان جودة حياة مناسبة لهم، ومن أهم مقومات الحياة الكريمة توفير سكن مناسب، لذلك تقدم المملكة الكثير من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، حتى تساهم وتساعد في رفع المستوى المعيشي لمواطنيها، وذلك من خلال دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك دعم برنامج حساب المواطن، وصولاً إلى دعم برنامج سكني.

متى ينزل الدعم السكني لشهر مارس 2022

كما هو معروف ومتبع فإن وزارة الإسكان قد ثبتت موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر مارس ولكل الشهور، ولذلك تقوم بصرف الدعم في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وقد يتغير هذا الموعد عند مصادفته لعطلة رسمية في المملكة، وعند ذلك يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم.

موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر مارس 2022

كما ذكرنا سابقاً في الفقرة السابقة أنه تم تثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف الدعم السكني لشهر شعبان 1443، يوم الخميس القادم بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.

عداد نزول الدعم السكني لشهر شعبان 1443 بالثانية

شروط استحقاق الدعم السكني

الشروط الاساسية لاستحقاق الدعم السكني : pic.twitter.com/tglKOLZx8Q — برنامج سكني (@SaudiHousing) الشروط الاساسية لاستحقاق الدعم السكني : pic.twitter.com/tglKOLZx8Q — برنامج سكني (@SaudiHousing) January 8, 2014