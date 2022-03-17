رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443 على رتبة جندي وشروط التقديم

تبحث الآلاف من الفتيات السعوديات هذه الساعات عن رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء على رتبة جندي على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أنه منذ ساعات قليلة صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح المديرية العامة لحرس الحدود لباب القبول للنساء للتقديم على وظيفة على رتبة جندي على أن تتوفر فيهن عدة شروط سنقوم بتوضيحها خلال المقال، وفي ظل اهتمام موقعنا بتوضيح كافة الوظائف والخدمات السعودية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” كيفية التقديم على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود للنساء على رتبة جندي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتابعونا.

تقديم وظائف حرس الحدود نساء

نوضح لكل زوارنا الكرام طريقة التقديم على الوظائف التي أعلنتها المديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي على رتبة جندي إلكترونياً، فقط كل ما يلزمه الأمر أن تقوم المتقدمة بالولج إلى رابط وظائف حرس الحدود لتسجيل طلب الإلتحاف ابتداءاً من يوم السبت القادم 19 مارس 2022م الموافق 1443/08/16هـ حتى يوم الخميس 24 مارس 2022م الموافق 1443/08/21هـ.