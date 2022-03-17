قبل الحديث عن كيفية إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني للعاطلين والموظفين في السعودية؛ يجب التأكد أولا من توفر شروط الضمان الاجتماعي الجديد. وهي الشروط التي جاء بها نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تم استحداثه مؤخرًا . مع العلم أن المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم الذي لا يزال بإمكانهم الحصول على المعاش الضماني وفق الشروط التي أعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

أصبحت شروط الضمان الاجتماعي الجديد إلى حد ما مشابهة إلى شروط حساب المواطن خاصة ما يتعلق بحد الدخل المانع من الحصول على الدعم. حيث يجب ألا يتجاوز دخل رب الأسرة 1100 ريال ودخل المستفيد 550 ريال. وإذا حصل المستفيد على الدعم لعدة شهور ثم زاد دخله الشهري أو حصل أحد الأبناء على وظيفة لا يتم صرف الدعم له. وهناك 3 أنواع من الدخل في الضمان الاجتماعي الجديد كما يلي:

الدخل المكتسب : وهو الدخل الحقيقي الذي يحصل عليه رب الأسرة والتابعين من العمل أو من أي مصدر دخل غير المساعدات.

النوع الثاني هو الدخل غير المكتسب : وهو الدخل الذي يحصل عليه الفرد من الجهات الحكومية مثل دعم حساب المواطن وغيره.

أما النوع الثالث فهو الدخل المحتسب : وهو مجموع الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب.

حد الدخل في الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تحديد دخل الأسرة والفرد المستقل في الضمان الاجتماعي المطور وفقًا للمعادلة التالية :

خصم 50 % من الدخل الشهري المكتسب للأسرة مثلا لو الأسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أبناء ومجموع الدخل 4000 ريال يخصم النصف أي 2000 ريال.

يضاف إلى نصف الدخل المكتسب قيمة الدعم من البرامج الأخرى مثل حساب المواطن نفترض أن الأسرة هذه تخصل على 500 ريال إذا يصبح مجموع الدخل المحتسب 2500 ريال عبارة عن 2000 ريال هي نصف الدخل المكتسب + 1000 ريال قيمة الدخل غير المكتسب.

هذه الأسرة يمكنها الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد. لكن لماذا؟ لأن مجموع الدخل 2500 ريال أقل من الحد المانع في هذه الحالة 3300 ريال وهي عبارة عن (1100 ريال لرب الأسرة + 550 ريال لكل فرد من الأفراد التابعين).

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

يمكن إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني بعد تقديم الطلب من خلال الخطوات التالية :