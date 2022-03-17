امساكية رمضان 2022 جدة وفي مدينة الرياض

جدول امساكية رمضان 2022 جدة ، لمعرفة أوقات الصيام في رمضان هي إحدى الأساسيات التي يرغب المسلمون في معرفتها، لتحديد التاريخ الدقيق ، وتنظيم الوقت والتحكم في جدول الصلاة و رمضان هو أحد أشهر السنة المنتظرة بفارغ الصبر بالنسبة للمسلمين ومن المتوقع أن يصادف أوائل أبريل 2022 م ومن المتوقع أن يتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان بين 13 و 16 ساعة، حيث سيبدأ الصيام بحوالي 13 ساعة و 46 دقيقة ويزداد تدريجياً حتى يصل إلى 16 ساعة في آخر يوم من رمضان بحيث إن صلاة الفجر المتوقعة ستبدأ في الساعة 4.52 صباحًا، ويصوم الناس حتى صلاة المغرب الساعة 6.33 مساءً.

ما هي امساكية رمضان 2022 جدة

امساكية رمضان 2022 جدة تأتي في الجدول التالي:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:08 ص 06:23 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:00 م الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:07 ص 06:22 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:01 م الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:06 ص 06:21 ص 12:34 م 03:59 م 06:46 م 08:01 م الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:05 ص 06:20 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م الخميس 5 07 أبريل، 2022 05:04 ص 06:19 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م الجمعة 6 08 أبريل، 2022 05:03 ص 06:18 ص 12:33 م 03:58 م 06:47 م 08:02 م السبت 7 09 أبريل، 2022 05:02 ص 06:17 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:03 م الأحد 8 10 أبريل، 2022 05:01 ص 06:16 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:03 م الأثنين 9 11 أبريل، 2022 05:00 ص 06:16 ص 12:32 م 03:57 م 06:48 م 08:04 م الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:59 ص 06:15 ص 12:32 م 03:56 م 06:48 م 08:04 م الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:58 ص 06:14 ص 12:31 م 03:56 م 06:49 م 08:05 م الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:57 ص 06:13 ص 12:31 م 03:56 م 06:49 م 08:05 م الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:56 ص 06:12 ص 12:31 م 03:55 م 06:49 م 08:06 م السبت 14 16 أبريل، 2022 04:55 ص 06:11 ص 12:31 م 03:55 م 06:50 م 08:06 م الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:54 ص 06:11 ص 12:30 م 03:54 م 06:50 م 08:07 م الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:53 ص 06:10 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:07 م الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:52 ص 06:09 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:08 م الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:51 ص 06:08 ص 12:30 م 03:53 م 06:51 م 08:08 م الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:50 ص 06:07 ص 12:29 م 03:53 م 06:52 م 08:09 م الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:49 ص 06:07 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:09 م السبت 21 23 أبريل، 2022 04:49 ص 06:06 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:10 م الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:48 ص 06:05 ص 12:29 م 03:52 م 06:53 م 08:10 م الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:47 ص 06:04 ص 12:29 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:46 ص 06:04 ص 12:29 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:45 ص 06:03 ص 12:28 م 03:51 م 06:54 م 08:12 م الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:44 ص 06:02 ص 12:28 م 03:50 م 06:54 م 08:12 م الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:43 ص 06:02 ص 12:28 م 03:50 م 06:55 م 08:13 م السبت 28 30 أبريل، 2022 04:42 ص 06:01 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:13 م الأحد 29 01 مايو، 2022 04:42 ص 06:00 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:14 م الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:41 ص 06:00 ص 12:28 م 03:49 م 06:56 م 08:15 م

إمساكية رمضان في مدينة الرياض

تأتي إمساكية رمضان في الرياض على الشكل التالي:

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:33 ص 05:50 ص 12:04 م 03:33 م 06:18 م 07:35 م الأثنين 2 04 أبريل، 2022 04:32 ص 05:49 ص 12:04 م 03:32 م 06:18 م 07:35 م الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:31 ص 05:48 ص 12:04 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:30 ص 05:47 ص 12:03 م 03:32 م 06:19 م 07:36 م الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:29 ص 05:46 ص 12:03 م 03:32 م 06:20 م 07:37 م الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:28 ص 05:45 ص 12:03 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م السبت 7 09 أبريل، 2022 04:27 ص 05:44 ص 12:02 م 03:31 م 06:20 م 07:38 م الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:26 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:24 ص 05:43 ص 12:02 م 03:31 م 06:21 م 07:39 م الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:23 ص 05:42 ص 12:02 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:22 ص 05:41 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:40 م الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:21 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م السبت 14 16 أبريل، 2022 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:29 م 06:23 م 07:42 م الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:25 م 07:45 م الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:14 ص 05:33 ص 12:00 م 03:28 م 06:26 م 07:45 م الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:13 ص 05:33 ص 11:59 ص 03:28 م 06:26 م 07:46 م السبت 21 23 أبريل، 2022 04:12 ص 05:32 ص 11:59 ص 03:28 م 06:27 م 07:47 م الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:11 ص 05:31 ص 11:59 ص 03:27 م 06:27 م 07:47 م الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:10 ص 05:30 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:48 م الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:09 ص 05:29 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:49 م الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:08 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:27 م 06:29 م 07:49 م الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:07 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:50 م الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:06 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:51 م السبت 28 30 أبريل، 2022 04:05 ص 05:26 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:51 م الأحد 29 01 مايو، 2022 04:04 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:52 م الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:03 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:25 م 06:31 م 07:53 م

موعد رؤية هلال رمضان 2022

– رؤية موعد شهر رمضان سيكون رأس الشهر آخر أيام شهر شعبان في المملكة العربية السعودية ، حيث يُعلن أن بداية أو نهاية شهر رمضان شعبان ستصل إلى 30 يومًا ، وبذلك يتم تحديد اليوم الأول. الصوم بحسب علم الفلك يبدأ شهر رمضان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أوائل أبريل 2022 ، في المملكة العربية السعودية ، وسيكون مرئيًا في 29 شعبان ، الموافق 1 أبريل 2022