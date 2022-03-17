نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 جدة وفي مدينة الرياض في المقال التالي
جدول امساكية رمضان 2022 جدة ، لمعرفة أوقات الصيام في رمضان هي إحدى الأساسيات التي يرغب المسلمون في معرفتها، لتحديد التاريخ الدقيق ، وتنظيم الوقت والتحكم في جدول الصلاة و رمضان هو أحد أشهر السنة المنتظرة بفارغ الصبر بالنسبة للمسلمين ومن المتوقع أن يصادف أوائل أبريل 2022 م ومن المتوقع أن يتراوح عدد ساعات الصيام في رمضان بين 13 و 16 ساعة، حيث سيبدأ الصيام بحوالي 13 ساعة و 46 دقيقة ويزداد تدريجياً حتى يصل إلى 16 ساعة في آخر يوم من رمضان بحيث إن صلاة الفجر المتوقعة ستبدأ في الساعة 4.52 صباحًا، ويصوم الناس حتى صلاة المغرب الساعة 6.33 مساءً.
ما هي امساكية رمضان 2022 جدة
- امساكية رمضان 2022 جدة تأتي في الجدول التالي:
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الأحد
|1
|03 أبريل، 2022
|05:08 ص
|06:23 ص
|12:34 م
|03:59 م
|06:46 م
|08:00 م
|الأثنين
|2
|04 أبريل، 2022
|05:07 ص
|06:22 ص
|12:34 م
|03:59 م
|06:46 م
|08:01 م
|الثلاثاء
|3
|05 أبريل، 2022
|05:06 ص
|06:21 ص
|12:34 م
|03:59 م
|06:46 م
|08:01 م
|الأربعاء
|4
|06 أبريل، 2022
|05:05 ص
|06:20 ص
|12:33 م
|03:58 م
|06:47 م
|08:02 م
|الخميس
|5
|07 أبريل، 2022
|05:04 ص
|06:19 ص
|12:33 م
|03:58 م
|06:47 م
|08:02 م
|الجمعة
|6
|08 أبريل، 2022
|05:03 ص
|06:18 ص
|12:33 م
|03:58 م
|06:47 م
|08:02 م
|السبت
|7
|09 أبريل، 2022
|05:02 ص
|06:17 ص
|12:32 م
|03:57 م
|06:48 م
|08:03 م
|الأحد
|8
|10 أبريل، 2022
|05:01 ص
|06:16 ص
|12:32 م
|03:57 م
|06:48 م
|08:03 م
|الأثنين
|9
|11 أبريل، 2022
|05:00 ص
|06:16 ص
|12:32 م
|03:57 م
|06:48 م
|08:04 م
|الثلاثاء
|10
|12 أبريل، 2022
|04:59 ص
|06:15 ص
|12:32 م
|03:56 م
|06:48 م
|08:04 م
|الأربعاء
|11
|13 أبريل، 2022
|04:58 ص
|06:14 ص
|12:31 م
|03:56 م
|06:49 م
|08:05 م
|الخميس
|12
|14 أبريل، 2022
|04:57 ص
|06:13 ص
|12:31 م
|03:56 م
|06:49 م
|08:05 م
|الجمعة
|13
|15 أبريل، 2022
|04:56 ص
|06:12 ص
|12:31 م
|03:55 م
|06:49 م
|08:06 م
|السبت
|14
|16 أبريل، 2022
|04:55 ص
|06:11 ص
|12:31 م
|03:55 م
|06:50 م
|08:06 م
|الأحد
|15
|17 أبريل، 2022
|04:54 ص
|06:11 ص
|12:30 م
|03:54 م
|06:50 م
|08:07 م
|الأثنين
|16
|18 أبريل، 2022
|04:53 ص
|06:10 ص
|12:30 م
|03:54 م
|06:51 م
|08:07 م
|الثلاثاء
|17
|19 أبريل، 2022
|04:52 ص
|06:09 ص
|12:30 م
|03:54 م
|06:51 م
|08:08 م
|الأربعاء
|18
|20 أبريل، 2022
|04:51 ص
|06:08 ص
|12:30 م
|03:53 م
|06:51 م
|08:08 م
|الخميس
|19
|21 أبريل، 2022
|04:50 ص
|06:07 ص
|12:29 م
|03:53 م
|06:52 م
|08:09 م
|الجمعة
|20
|22 أبريل، 2022
|04:49 ص
|06:07 ص
|12:29 م
|03:52 م
|06:52 م
|08:09 م
|السبت
|21
|23 أبريل، 2022
|04:49 ص
|06:06 ص
|12:29 م
|03:52 م
|06:52 م
|08:10 م
|الأحد
|22
|24 أبريل، 2022
|04:48 ص
|06:05 ص
|12:29 م
|03:52 م
|06:53 م
|08:10 م
|الأثنين
|23
|25 أبريل، 2022
|04:47 ص
|06:04 ص
|12:29 م
|03:51 م
|06:53 م
|08:11 م
|الثلاثاء
|24
|26 أبريل، 2022
|04:46 ص
|06:04 ص
|12:29 م
|03:51 م
|06:53 م
|08:11 م
|الأربعاء
|25
|27 أبريل، 2022
|04:45 ص
|06:03 ص
|12:28 م
|03:51 م
|06:54 م
|08:12 م
|الخميس
|26
|28 أبريل، 2022
|04:44 ص
|06:02 ص
|12:28 م
|03:50 م
|06:54 م
|08:12 م
|الجمعة
|27
|29 أبريل، 2022
|04:43 ص
|06:02 ص
|12:28 م
|03:50 م
|06:55 م
|08:13 م
|السبت
|28
|30 أبريل، 2022
|04:42 ص
|06:01 ص
|12:28 م
|03:49 م
|06:55 م
|08:13 م
|الأحد
|29
|01 مايو، 2022
|04:42 ص
|06:00 ص
|12:28 م
|03:49 م
|06:55 م
|08:14 م
|الأثنين
|30
|02 مايو، 2022
|04:41 ص
|06:00 ص
|12:28 م
|03:49 م
|06:56 م
|08:15 م
إمساكية رمضان في مدينة الرياض
- تأتي إمساكية رمضان في الرياض على الشكل التالي:
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|صلاة الفجر
|الشروق
|صلاة الظهر
|صلاة العصر
|صلاة المغرب
|صلاة العشاء
|الأحد
|1
|03 أبريل، 2022
|04:33 ص
|05:50 ص
|12:04 م
|03:33 م
|06:18 م
|07:35 م
|الأثنين
|2
|04 أبريل، 2022
|04:32 ص
|05:49 ص
|12:04 م
|03:32 م
|06:18 م
|07:35 م
|الثلاثاء
|3
|05 أبريل، 2022
|04:31 ص
|05:48 ص
|12:04 م
|03:32 م
|06:19 م
|07:36 م
|الأربعاء
|4
|06 أبريل، 2022
|04:30 ص
|05:47 ص
|12:03 م
|03:32 م
|06:19 م
|07:36 م
|الخميس
|5
|07 أبريل، 2022
|04:29 ص
|05:46 ص
|12:03 م
|03:32 م
|06:20 م
|07:37 م
|الجمعة
|6
|08 أبريل، 2022
|04:28 ص
|05:45 ص
|12:03 م
|03:31 م
|06:20 م
|07:38 م
|السبت
|7
|09 أبريل، 2022
|04:27 ص
|05:44 ص
|12:02 م
|03:31 م
|06:20 م
|07:38 م
|الأحد
|8
|10 أبريل، 2022
|04:26 ص
|05:43 ص
|12:02 م
|03:31 م
|06:21 م
|07:39 م
|الأثنين
|9
|11 أبريل، 2022
|04:24 ص
|05:43 ص
|12:02 م
|03:31 م
|06:21 م
|07:39 م
|الثلاثاء
|10
|12 أبريل، 2022
|04:23 ص
|05:42 ص
|12:02 م
|03:30 م
|06:22 م
|07:40 م
|الأربعاء
|11
|13 أبريل، 2022
|04:22 ص
|05:41 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:22 م
|07:40 م
|الخميس
|12
|14 أبريل، 2022
|04:21 ص
|05:40 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:41 م
|الجمعة
|13
|15 أبريل، 2022
|04:20 ص
|05:39 ص
|12:01 م
|03:30 م
|06:23 م
|07:42 م
|السبت
|14
|16 أبريل، 2022
|04:19 ص
|05:38 ص
|12:01 م
|03:29 م
|06:23 م
|07:42 م
|الأحد
|15
|17 أبريل، 2022
|04:18 ص
|05:37 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:43 م
|الأثنين
|16
|18 أبريل، 2022
|04:17 ص
|05:36 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:24 م
|07:43 م
|الثلاثاء
|17
|19 أبريل، 2022
|04:16 ص
|05:35 ص
|12:00 م
|03:29 م
|06:25 م
|07:44 م
|الأربعاء
|18
|20 أبريل، 2022
|04:15 ص
|05:34 ص
|12:00 م
|03:28 م
|06:25 م
|07:45 م
|الخميس
|19
|21 أبريل، 2022
|04:14 ص
|05:33 ص
|12:00 م
|03:28 م
|06:26 م
|07:45 م
|الجمعة
|20
|22 أبريل، 2022
|04:13 ص
|05:33 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:26 م
|07:46 م
|السبت
|21
|23 أبريل، 2022
|04:12 ص
|05:32 ص
|11:59 ص
|03:28 م
|06:27 م
|07:47 م
|الأحد
|22
|24 أبريل، 2022
|04:11 ص
|05:31 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:27 م
|07:47 م
|الأثنين
|23
|25 أبريل، 2022
|04:10 ص
|05:30 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:48 م
|الثلاثاء
|24
|26 أبريل، 2022
|04:09 ص
|05:29 ص
|11:59 ص
|03:27 م
|06:28 م
|07:49 م
|الأربعاء
|25
|27 أبريل، 2022
|04:08 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:27 م
|06:29 م
|07:49 م
|الخميس
|26
|28 أبريل، 2022
|04:07 ص
|05:28 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:29 م
|07:50 م
|الجمعة
|27
|29 أبريل، 2022
|04:06 ص
|05:27 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:29 م
|07:51 م
|السبت
|28
|30 أبريل، 2022
|04:05 ص
|05:26 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:51 م
|الأحد
|29
|01 مايو، 2022
|04:04 ص
|05:25 ص
|11:58 ص
|03:26 م
|06:30 م
|07:52 م
|الأثنين
|30
|02 مايو، 2022
|04:03 ص
|05:25 ص
|11:58 ص
|03:25 م
|06:31 م
|07:53 م
موعد رؤية هلال رمضان 2022
– رؤية موعد شهر رمضان سيكون رأس الشهر آخر أيام شهر شعبان في المملكة العربية السعودية ، حيث يُعلن أن بداية أو نهاية شهر رمضان شعبان ستصل إلى 30 يومًا ، وبذلك يتم تحديد اليوم الأول. الصوم بحسب علم الفلك يبدأ شهر رمضان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أوائل أبريل 2022 ، في المملكة العربية السعودية ، وسيكون مرئيًا في 29 شعبان ، الموافق 1 أبريل 2022
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر امساكية رمضان 2022 جدة وفي مدينة الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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