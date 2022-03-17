نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية إلكترونيًا | الخطوط الجوية السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية إلكترونيًا أصبحت من أهم الأمور التي يهتم بها المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الخطوط الجوية السعودية من أجل توفير سبل الراحة للمسافرين، لذلك تمكنت الخطوط الجوية السعودية من إصدار ما يسمى ببطاقة صعود الطائرة وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الركاب على متن الخطوط الجوية السعودية، والتأكد من الحجوزات الموجودة عبر قنوات الخدمة الإلكترونية، حيث يتم اصدار هذه البطاقات إلكترونياً، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة الإصدار.

ماهي بطاقة صعود الطائرة (البوردنج)

بطاقة البوردنق؛ هي بطاقة صعود علي متن طائرة تابع للخطوط الجوية السعودية، فهي بمثابة تذكرة أو تأشيرة سفر تحتوي على جميع المعلومات عن الشخص المسافر والتي تُمكن حاملها من الصعود إلى الطائرة، والسفر للواجهة المقصودة.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقة ضرورية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالسفر، ولكن يجب قص هذه البطاقة لتقديمها للأشخاص المعنين في المطار، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية، وشروط إصدارها، وطريقة قص البوردنق إلكترونيًا.

إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية

هناك بعض الخطوات التي لابد أن يقوم بها المسافر عبر الخطوط الجوية السعودية حتى يتمكن إصدار بطاقة صعود الطائرة، وأهم هذه الخطوات:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني للطيران السعودي.

ثمَّ اختيار خدمة ( إصدار بطاقة صعود الطائرة ) التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع.

) التي تظهر على الصفحة الرئيسية للموقع. بعد ذلك يجب الموافقة على شروط وأحكام إصدار بطاقة صعود الطائرة أونلاين؛ وذلك بعد قراءتها جيدًا.

الضغط على أيقونة (التالي) الموجودة في أسفل الصفحة؛ حيث سوف يتم الانتقال إلى صفحة التعريف الخاصة بالمسافرين.

حدد الرقم الإلكتروني للتذكرة ثم ادخل التفاصيل ومنها المحطة وأوقات المغادرة، ورقم التذكرة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف المحمول عند عملية الحجز.

بعد ذلك سوف ينتقل المسافر بعد هذا إلى صفحة ملخص الرحلة حتى يتحقق من جميع البيانات.

اضغط على زر “التأكيد”.

وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة بطاقة الصعود، ثم اختيار أمر (طباعة).

ويمكنكم بكل سهولة حجز حجر صحي عبر الخطوط السعودية الجوية ومعرفة شروط الحجز، ومعرفة الفئات المحدد لها بالدخول إلي أراضي المملكة.

شروط إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية

خصصت الخطوط السعودية عدداً من الشروط ليتمكن المسافرين على متنها من اصدار بطاقة صعود الطائرة، من هذه الشروط:

امتلاك المسافرين التذاكر الإلكترونية الخاصة والحجوزات المؤكدة.

أن تكون المعلومات الخاصة بالسفر مدرجة في سجلات الحجز.

أن يتم إصدار بطاقة صعود الطائرة خلال ثمانية أربعين ساعة قبل الموعد المجدول لمغادرة الرحلة.

بوابات الصعود إلى الطائرة يتم إغلاقها قبل موعد الإقلاع بحوالي 20 دقيقة، لهذا لابد أن يتأكد المسافر من نقاط المراقبة الأمنية على موعد إقلاع الطائرة قبل الوقت المحدد.

مراجعة المنصة الخاصة بإجراءات المغادرة قبل السفر بثلاث ساعات على الأقل.

تسجيل حجز الركاب في النظام المالي للمملكة يتكون من ستة أحرف وأرقام بعد أن ينتهي الراكب من جميع إجراءات الحجز تتوفر له هذه الأرقام.

الأبعاد الثلاثة للحقائب لا تتجاوز 115 سم حيث أنه لا يتم قبول الأوزان التي تزيد عن 9 كيلو جرام للمسافرين من الدرجة الأولى، و7 كيلو جرام من درجة المسافرين العاديين.

يتحمل الراكب قانونيًا مسؤولية شرعية معلومات وثائق السفر التي يُدخلها، وكذلك سريان مفعول جواز السفر والتأشيرات المطلوبة.

تتوفر هذه الخدمة لكل شخص باستثناء عدد من الحالات مثل، ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجلسون على كراسي متحركة، أو من يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية، والأطفال الذي لا يملكون مرافق، والحيوانات الأليفة التي تحتاج نواقل، والمقاعد الإضافية.

طريقة قص البوردنق الخطوط السعودية إلكترونيًا

توفر الخطوط السعودية الجوية إمكانية قص بطاقة صعود الطائرة والمعروف باسم “البوردنق” إلكترونيًا من خلال الإنترنت، وذلك لكي تكون بمثابة وثيقة تخول المسافر إلى صعود الطائرة، ويجب قص البطاقة قبل الوصول إلى المطار لإظهارها إلى الموظف، ويمكنك قص البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص بالخطوط السعودية.

وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة قص بطاقة صعود الطائرة التابعة للخطوط السعودية:

في البداية يجب الدخول إلى الرابط الإلكترونيّ لموقع الخطوط السّعوديّة.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام الموجودة أسفل الصفحة.

الضغط على تبويب “إ صدار بطاقات الصعود “.

“. يجب إدخال البيانات اللازمة وهي: (تحديد نوع التعريف الخاصّ بالرحلة، إدخال مرجع الحجز، وهو رمز مكوّن من 8 أرقام وحروف، إدخال اسم العائلة).

قم بالموافقة على شروط وأحكام التّسجيل.

الضغط على أيقونة “ أوافق ” ومن ثم ابدأ التسجيل.

” ومن ثم ابدأ التسجيل. يجب التأكيد على عدم حمل مواد خطرة.

سوف يتم عرض بيانات الحجز للتأكد من صحتها.

بعد ذلك قم باستكمال الإجراءات الخاصّة بالسفر.

وفي النهاية يجب حفظ باركود بطاقة البوردنق لتقديمه في الاستقبال.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بمعرفة طريقة إصدار بطاقة صعود الطائرة السعودية، ومعرفة الشروط اللازمة للإصدار.