نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة محصولي لاستلام القمح المحلي موقع حجز موعد تسليم القمح عبر منصة sago.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة محصولي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من المواقع الإلكترونية الهامة التي يتم البحث عنها الآن، بالتزامن مع إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، موعد بدأ توريد موسم القمح المحلي السعودي الجديد، تسعى الحكومة السعودية إلي توفير الوقت والجهد على المزارعين، وتقديم كافة الخدمات إلكترونية، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم ألية حجز موعد لتسليم محصول القمح إلكترونياً، توفيراً للوقت والمجهود وحتى لا يحدث أي تكدس للمزارعين عند توريد القمح.

أعلن أحمد بن عبد العزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن رابط محصولي أصبح جاهز لدخول المزارعين عليه، وحجز مواعيد لتوريد المحصول المحلي، وأشار أنه يمكن من خلال المنصة إدخال النظام البنكي الخاص بالمزارع، من أجل تحويل قيمة المحصول عليه فور الانتهاء من التوري،د حتى يتسنى للمزارع صرفه من البنك الذي يتعامل معه بسهولة، دون الحاجة لمراجعة أي فرع من فروع المؤسسة.

#المؤسسة_العامة_للحبوب تعلن عن تفعيل خدمات منصة محصولي تمهيدا للبدء باستقبال القمح المحلي للموسم الزراعي 1444/1443 (2022م)#أمن_غذائي https://t.co/sgQTFvaajy pic.twitter.com/55unkX138F — مؤسسة الحبوب (SAGO) (@sago_gov_sa) #المؤسسة_العامة_للحبوب تعلن عن تفعيل خدمات منصة محصولي تمهيدا للبدء باستقبال القمح المحلي للموسم الزراعي 1444/1443 (2022م)#أمن_غذائي https://t.co/sgQTFvaajy pic.twitter.com/55unkX138F — مؤسسة الحبوب (SAGO) (@sago_gov_sa) March 17, 2022

رابط منصة محصولي الإلكترونية لتورد القمح

الدخول على المنصة الرقمية محصولي mahsoli.sago.gov.sa .

. تسجيل رقم المزارع وكلمة المرور ثم أضغط دخول للمرور إلى المنصة.

تسجيل البيانات المطلوبة لحجز موعد توريد القمح.

ثم تأكيد حجز الموعد وبذالك تتم عملية الحز الإلكتروني.

موعد بدأ توريد محصول القمح

كما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أن موسم التوريد سوف يبدأ من الأحد القادم 2022/03/20 الموافق 17 من شهر شعبان 1443 الجاري.

المؤسسة العامة للحبوب السعودية

في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن حرب روسيا ضد أوكرانياً الذين يعتبران أكبر مصدرين لمحصول القمح في العالم برز أهمية أن تعتمد الدول على إنتاجها لتوفير محصول القمح الاستراتيجي لشعبها ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة وسائل الدعم للمزارعين حتى تكون المملكة مكتفية ذاتياً من هذا المحصول الاستراتيجي الهام وتعمل كذالك على تقديم كافة وسائل الدعم والخدمات التي تريح المزارعين.

رابط منصة محصولي السعودية

منصة محصولي من أهم المنصات الإلكترونية التي يتعامل معها المزارعين وتحديداً مزارعي محصول القمح وتقدم المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة ومن أهم تلك الخدمات ما يلي.