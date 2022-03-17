جدول رواتب الضمان المطور للأسرة والفرد والنظام الجديد

تعمل الحكومة السعودية جاهدة لمساعدة الأسر السعودية التي ليس لديها مصدر دخل وحد أدنى من الدخل عبر جدول رواتب الضمان المطور ، حيث أنشأت وكالة خاصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باسم الضمان الاجتماعي ، تعمل على تلبية الاحتياجات وتوزيع أجور الضمان الاجتماعي الجديدة التي تستهدف الأسر من خلال منصة الدعم والضمان الاجتماعي، إذ وافق مجلس الوزراء السعودي على منصة الضمان الاجتماعي المطورة والتي يمكن من خلالها تلقي طلبات تسجيل الضمان الاجتماعي الجديدة للعاطلين عن العمل أو المتقاعدين المؤهلين للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

جدول رواتب الضمان المطور للأسرة والفرد

حدد راتب الضمان الاجتماعي الجديد ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، راتب الضمان الاجتماعي الجديد ، وتحدد هذه الرواتب بناءً على أبحاث وتحليلات متميزة ، وتعتمد على عدد أفراد الأسرة. للتمتع بمعاش الضمان الاجتماعي الجديد ، ويقسم الراتب على النحو التالي:

دخل الأسرة المعيشية للفرد: 1000 ريال سعودي الراتب لأسرة مكونة من 2: 2570 ريال سعودي راتب عائلة مكونة من ثلاثة أفراد 3،140 ريال سعودي من الضمان الاجتماعي راتب عائلة مكونة من 4 أفراد 3710 ريال سعودي مع ضمان اجتماعي متطور راتب عائلة مكونة من 5 رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 4280 ريال سعودي راتب الضمان الاجتماعي لأسرة مكونة من 6 أفراد ، راتب الضمان المتقدم 4840 ريال سعودي – راتب أسرة مكونة من 7 أفراد – راتب مطور الضمان الاجتماعي 5420 ريال سعودي راتب عائلة مكونة من 8 أفراد ، راتب الضمان الاجتماعي الجديد 6000 ريال سعودي الراتب لأسرة مكونة من 9 أفراد ، راتب الضمان الاجتماعي 6560 ريال سعودي راتب عائلة مكونة من 10 أفراد ضمان اجتماعي براتب 7120 ريال سعودي راتب عائلة مكونة من 11 فرد 7680 ريال سعودي من الضمان الاجتماعي راتب أسرة مكونة من 12 فرد 8260 ريال سعودي راتب عائلة مكونة من 13 فردا 8820 ريال سعودي.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أنشأت الحكومة السعودية ، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أجرًا للضمان الاجتماعي متطورًا لعام 1443 ، وبدأت في تفعيل احتياجات وحقوق نظام الضمان الاجتماعي المتطورة التي صدرت بموجب مرسوم ملكي ، وحرصت على تلبية الاحتياجات الأساسية لكل فرد. تم تغطية المستفيد تم إنشاء نظام ضمان اجتماعي متطور بموجب التشريع لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك الدعم النقدي ، وخدمات التأهيل والتدريب ، وخدمات التمكين والتوظيف ، ولضمان وصول أموال الزكاة إلى المستحقين كوزارة الموارد البشرية. ، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وصقل مهارات أولئك الذين تم تمكينهم لتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

أهداف الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية نظام ضمان اجتماعي جديد يهدف إلى مساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم ومساعدتهم على تجاوز غلاء المعيشة ، حيث توفر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة أهدافًا محددة التفاصيل على النحو التالي: