الاستعلام عن تأمين المركبات بمنصة أبشر وتوكلنا

الاستعلام عن تأمين المركبات، حيث تعد خدمة الاستعلام عن تأمين المركبة في المملكة العربية السعودية من الخدمات الهامة إلكترونيا، حيث إن سريان صلاحية الوثيقة الخاصة بتأمين المركبات تمنع صاحبها من التعرض إلى أي عقوبات أو غرامات يتم تحديدها من جانب المرور في حالة انتهاء صلاحية التأمين، لذا من الهام أن يتم معرفة حالة وثيقة التامين، إذا ما قاربت على الانتهاء الخاص بصلاحيتها حتي يتم تجديدها، وقد وفرت وزارة الداخلية بواسطة منصة أبشر أكثر من طريقة حتي يتم الاستعلام بشكل إلكتروني ومن أهمها الاستعلام برقم الهوية الوطنية، أوالاستعلام من خلال رقم اللوحة، وطرق أخرى للاستعلام، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن تأمين المركبات.

الاستعلام عن تأمين المركبات

وزارة الداخلية قد وفرت بواسطة منصتها الإلكترونية منصة أبشر أكثر من طريقة حتي يتم الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبات، ويتم الاستعلام من خلال هذه الطريقة:

يجب الدخول إلى منصة الاستعلام التالية: منصة أبشر.

الدخول إلى قسم الخدمات الخاص بالمركبات.

اختيار الضغط على تبويب الاستعلامات الإلكترونية.

ثم تحديد اختيار (صلاحية التأمين على المركبات).

يجب أن يتم إدخال البيانات التي تتطلبها المنصة في الخانات المخصصة وهي رقم الهوية الوطنية، ورقم اللوحة.

إدخال الرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.

سوف يتم عرض تفاصيل صلاحية تأمين المركبة من حيث بداية سريان التأمين وموعد الانتهاء والذي سيتم به التجديد للمركبة.

الاستعلام عن تأمين مركبة من تطبيق توكلنا

يتوفر أيضاً أن يتم الاستعلام عن تأمين المركبة والمخالفات الخاصة بها، عبر تطبيق توكلنا بهذه الخطوات: