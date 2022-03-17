جدة - نرمين السيد - قال أمين عام حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ينس ستولتنبرج، إن الحرب التى اختارها بوتين دمرت أسس السلام فى أوروبا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان أمين عام الناتو، قد أعرب فى وقت سابق عن امتنانه البالغ للجهود التى تبذلها الولايات المتحدة لحماية الجزء الشرقى من التحالف، وأشاد بالتزام وكفاءة القوات الأمريكية المنتشرة فى أوروبا. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناتو: الحرب التى اختارها بوتين دمرت أسس السلام فى أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.