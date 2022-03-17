عاجل- الإمارات تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أبدى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، استعداد بلاده للتواصل مع جميع الأطراف بهدف التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الروسى والأوكرانى، مشيدا بالجهود الدولية فى هذا الصدد.





وقال بن زايد، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس بموسكو:"إن الإمارات تؤكد استعدادها التام لدعم كافة الجهود لإيجاد حل سلمى للنزاع فى أوكرانيا". وأضاف:"نحن على أتم الاستعداد للتواصل مع كافة الأطراف بهدف الوصول لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا". وتابع: "لقد ناقشنا مستجدات النزاع فى أوكرانيا، بما فى ذلك مساعى التسوية السياسية، وفى هذا السياق ترحب الإمارات بكافة جهود الوساطة من جانب الدول والأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى"، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لبحث الخيارات المتاحة للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين دون عوائق.

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