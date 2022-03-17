عاجل- تصريح صادم من منظمة التعاون الاقتصادى بشأن التضخم العالمى

جدة - نرمين السيد - كما أوضح تقرير المنظمة، أنه على المدى القريب، سيتعين على العديد من الحكومات تخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الكفاءة حيثما أمكن ذلك، مضيفا أن الحرب أكدت أهمية تقليل الاعتماد على روسيا فى واردات الطاقة الرئيسية.
وأشارت إلى أنه نظرًا إلى اعتماد أوروبا بقوة على واردات الطاقة الروسية، فإن تقديراتها للتداعيات الاقتصادية للحرب تظهر أن التأثير السلبى على اقتصاد منطقة اليورو قد يصل إلى 1.4%، بينما فى الولايات المتحدة قد يبلغ حوالى 0.9%، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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