الجيش اليمنى يحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثى فى تعز

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى للجيش فى بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، أن "قوات الجيش الوطنى، مسنودة بأفراد من القوات الخاصة، تمكنت، من إحباط محاولة تسلل لجماعة الحوثى إلى موقعها فى تبة الكبيبة صبن قدس بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز"، مؤكدا تكبيد المليشيات خسائر فادحة وإجبارهم على التراجع.
وكانت عدة جبهات فى تعز قد شهدت خلال الفترة الماضية، مواجهات عنيفة بين الحوثيين والجيش، إثر هجمات عنيفة للأخير، أسفرت عن تحقيق تقدمات مهمة معظمها كانت فى الجبهة الغربية للمحافظة.
جدير بالذكر أن الجيش أفشل، الإثنين الماضي، محاولة تسلل لجماعة الحوثى فى جبهة الأقروض جنوبى تعز، وقتل أحد العناصر المتسللة.. فضلا عن قتل 8 عناصر حوثية، فى وقت سابق، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطنى شمال تعز.
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