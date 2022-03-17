عاجل- مستشار ألمانيا يقدم تعهدا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت ألمانيا، قد أعلنت فى وقت سابق عن نيتها لتزويد أوكرانيا بـ 1000 صاروخ مضاد للدبابات والمدرعات، و500 صاروخ "ستينجر" المضاد للطائرات، وذكرت أن الأسلحة سستلم إلى أوكرانيا فى أقرب فرصة ممكنة.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 3 أسابيع، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.