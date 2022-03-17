عاجل- رئيس وزراء إيطاليا السابق يعلن تفاصيل دعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس السياسى لحركة "خمس نجوم"، رئيس الوزراء الإيطالى السابق، جوزيبى كونتى، أن تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا كان قرارًا اتخذ بصعوبة، مشيرًا إلى أنه من الحق ضمان الدفاع عن النفس.





وأعرب كونتى، فى تصريح أوردته وكالة "آكى" الايطالية، عن الإيمان بأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا غير مبررة على الإطلاق، قائلاً "لا يمكننا إدارة ظهورنا للشعب الأوكرانى الذى يريد ممارسة حقه المشروع بالدفاع عن النفس". وأضاف "نحن نعمل بالترتيب: المساعدات الإنسانية، والعقوبات، وكذلك المساعدات العسكرية من خلال الاتحاد الأوروبى"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الأخيرة ربما تكون هى الأكثر معاناة بالنسبة لإيطاليا، والأكثر حساسية. وأوضح أن هذه المساعدة العسكرية لا تهدف إلى وضع وسائل هجومية بأيدى الأوكرانيين، بل مجرد تمكينهم من ممارسة حق الدفاع عن النفس.

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