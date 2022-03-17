نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف نادي الهلال السعودي في الجولة القادمة من منافسات الدوري السعودي فريق الأهلي السعودي، وهي المواجهة القوية التي تعد من اقوى منافسات الدوري السعودي التي يترقبها عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، فمن المقرر ان يستضيف هذه المباراة ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضي في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السعودي، وسوف نستعرض الآن موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يحل فريق اهلي جدة السعودي صاحب المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي في هذا التوقيت ضيفا على نظيره فريق الهلال السعودي في منافسة قوية في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري السعودي، في مباراة قوية يضع من خلالها كلا الفريقين هدفه هو ثلاث نقاط يقتصها لزيادة غلته من النقاط في منافسات الحصول على لقب الدوري السعودي، ويسعى فريق الأهلي السعودي الى تحسين موضعه في الجدول بعدما تراجع بشكل ملحوظ هذا الموسم بسبب النتائج التي قدمها منذ انطلاق البطولة، فيما يسعى فريق الهلال السعودي الى الاقتراب من احتلال صدارة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

وتقام مواجهة الهلال السعودي ضد نظيره الأهلي في الجولة 25 من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 18 من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة 7:50 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يدخل فريق الهلال السعودي هذه المباراة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي وذلك برصيد 46 نقطة، فيما يتراوح فريق الأهلي السعودي في المركز العاشر في الترتيب برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

تنقل مواجهة الهلال ضد الأهلي السعودي في منافسات بطولة الدوري السعودي مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، وهي باقة القنوات السعودية التي حصلت على حقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري السعودي المحلي منذ انطلاقها والتي تنقلها بجودة متعددة عالية بدون تشفير على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات.