لافروف يستقبل وزير خارجية الإمارات على خلفية النزاع في أوكرانيا

أكدت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيستقبل اليوم الخميس نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي، أن لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي في موسكو اليوم، دون شرح مزيد من التفاصيل.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن زايد هو رابع وزير خارجية أجنبي يزور موسكو منذ مطلع الشهر الجاري، بعد محادثات أجراها لافروف هناك مع نظرائه التركي مولود تشاووش أوغلو يوم أمس، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.
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