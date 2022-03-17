عاجل- روسيا تعلن تقدما فى مفاوضاتها مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدنيسكى - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- إنه تم تحديد مواقف الطرفين، موضحًا "مواقف الطرفين واضحة، ملتزمون بكل مصالح روسيا ومواطنيها".
وأشار إلى أن أوكرانيا تتمتع بصفة الدولة المحايدة لأن الحياد كان شرطا لخروجها من الاتحاد السوفيتى عام 1991، لافتًا إلى تسجيل هذا الحياد فى إعلان استقلال أوكرانيا.
وأوضح أن التفاوض يجرى أيضًا بشأن نزع سلاح أوكرانيا، مبينا أنه يجرى التباحث حول عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الأوكرانى.
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