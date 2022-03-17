جدة - نرمين السيد - وقدم هذا التعهد نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف هام سانغ-ووك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) خلال حدث افتراضى رفيع المستوى للمانحين حول الأزمة الإنسانية فى اليمن، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتى السويد وسويسرا. وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية، أن (سول) ستقدم الغذاء والدعم للفئات الضعيفة فى اليمن، إذ يعانى شعبها من تداعيات حرب أهلية طويلة الأمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم 20 مليون دولار مساعدة إنسانية لليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.