عاجل- الأمم المتحدة تعلن عدد الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى. وكتب جوتيريش فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع تويتر: أن "شعب أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلام، والأشخاص فى جميع أنحاء العالم يطالبون بذلك. يجب على روسيا أن توقف هذه الحرب الآن"، مشيرا إلى أن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا حتى الآن ولجأ معظمهم إلى بولندا المجاورة، وقد وصلوا إلى الحدود بالقطار أو الحافلة.

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