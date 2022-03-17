العراق يتقدم بطلب للانضمام إلى منظمة الدول الفرانكفونية

جدة - نرمين السيد - وقال شوفالييه فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء العراقية ( واع) إن العراق قدم طلبا للانضمام الى منظمة الفرانكفونية، مبينا، أن اللغة الفرنسية تتحدث بها أغلب دول العالم وهى منتشرة بشكل واسع، مضيفا أن العديد من العراقيين يتحدثون اللغة الفرنسية ونرحب لكل من يرغب بالانضمام للمنظمة، موضحا أن الانضمام لمنظمة الدول الفرنكوفونية يشترط فيه عقد الدول المنضوية اجتماعا لاتخاذ القرار.
وأضاف أن من شروط الانضمام أيضا، أن يكون هناك عدد ملحوظ من المواطنين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية إضافة إلى تدريسها فى الجامعات والمعاهد وكذلك يدخل ضمن التبادل الثقافى بين الجامعات فى العراق وفرنسا، لافتا إلى أن اجتماع منظمة الدول الفرنكوفونية سيكون فى شهر نوفمبر المقبل، وهناك تأييد بانضمام العراق للمنظمة.
وتعد منظمة الدول الفرانكوفونية (المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية)، هى منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية (كلغة رسمية أو لغة منتشرة)، وتقوم المنظمة بمجموعة نشاطات ترويج اللغة الفرنسية والتى تقام من خلال منظمة دولية تضم 55 دولة وحكومة إلى جانب المجتمعات الناطقة بالفرنسية كلغة رسمية غير الأم.
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