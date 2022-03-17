البحرين تشارك فى الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلمانى الدولى بإندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، يرأس وفد مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وتتضمن أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلمانى الدولى انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية، والنظر فى طلبات إدراج البند الطارئ فى جدول أعمال الجمعية العامة، ومناقشة عامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات، وحشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، وإعادة النظر فى النهج المتبع فى عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم.

ومن المقرر أن يشارك وفد الشعبة البرلمانية بالبحرين فى اجتماعات اللجان الدائمة بالاتحاد، وهى: اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدولى؛ اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة، لجنة تعزيز احترام القانون الإنسانى الدولى، بالإضافة إلى عدد من المنتديات، كمنتدى النساء البرلمانيات، منتدى البرلمانيين الشباب، والذى يناقش الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها عامل تمكين لقطاع التعليم، بما فى ذلك فى أوقات الجائحة، إلى جانب المشاركة فى عدد من ورش العمل التى ستقام على هامش أعمال الجمعية الـ 144، كما ستعقد جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددا من الاجتماعات.

جدير بالذكر أن اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى تعد من أهم التجمعات العالمية للبرلمانات الأعضاء فى الاتحاد البرلمانى الدولى لمناقشة القضايا العالمية المهمة التى تعنى بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمرأة والشباب، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام البرلمانى المشترك.