الصحة العالمية: المعلومات الخاطئة تزيد من إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن المعلومات الخاطئة التى تفيد بأن جائحة فيروس كورونا قد انتهت، ووقف ارتداء الكمامات، وإنهاء التباعد البدنى، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال، تؤدى لارتفاع عدد الإصابات فى جميع أنحاء العالم.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما فى أجزاء من آسيا".

وأوضح الدكتور تيدروس أن هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات فى الاختبارات فى بعض البلدان، مما يعنى أن الحالات التى نراها ليست سوى غيض من فيض، محذرًا من أنه عندما تتزايد الحالات، تتزايد الوفيات أيضًا، مضيفًا أنه من المتوقع استمرار الفاشيات والزيادات على المستوى المحلى، لا سيما فى المناطق التى تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى.

وأشارت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقنى المعنى بكوفيد-19 إلى مجموعة من العوامل التى تؤدى إلى زيادة الحالات فى جميع أنحاء العالم، بدءا من متغير أكثر قابلية للانتقال، وهناك عامل آخر يؤثر على زيادة الأعداد وهو رفع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية التى وضعت لمكافحة انتشار الفيروس.

وحذرت الدكتورة ماريا فان كيرخوف من أن وقف استخدام الكمامات، وإنهاء التباعد البدنى، ورفع القيود التى تحد من حركة الأشخاص، يوفر هذا للفيروس فرصة للانتشار، مشيرة إلى أن هناك كميات هائلة من المعلومات الخاطئة، تسبب الكثير من اللبس بين الناس.

وأوضح الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن الفيروس لم يستقر بعد فى نمط موسمى بحت أو نمط يمكن التنبؤ به حتى الآن، مشددًا على ضرورة التحلى باليقظة والحذر، مضيفًا أن الفيروس ما يزال يتمتع بـ "ليونة عالية" ويتنقل بسهولة، ومن المرجح أن يستمر فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم.