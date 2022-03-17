المفوضية الأوروبية: 154 مليون يورو للمتضررين من النزاعات فى اليمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر "التعهدات من أجل اليمن" برعاية الأمم المتحدة والسويد وسويسرا؛ حيث تعهد الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه بتخصيص أكثر من 371 مليون يورو إجمالا، ما يظهر التزاما قويا من جانب بروكسل بمعالجة فجوة التمويل الهائلة لهذه الأزمة.

وذكرت المفوضية، فى بيان نشرته عبر موقها الرسمى، أن التمويل الجديد سوف يعالج الاحتياجات الأكثر إلحاحا الناشئة عن الأزمة فى اليمن بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع.

وستوفر مساعدات إنسانية بقيمة 135 مليون يورو جميع المواد المنقذة للحياة، مثل الغذاء والماء والمأوى والصحة والتغذية والحماية الإنسانية للنازحين اليمنيين والأشخاص المستضعفين المتضررين من النزاعات وعواقبها، بجانب 14 مليون يورو كمساعدة إنمائية و5 ملايين يورو من أداة السياسة الخارجية ستدعم عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة.

وقالت مفوضة إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية، جانيز لينارتشيتش:" فى العام الماضى، أصبح الصراع فى اليمن أكثر عنفا، ولا شىء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين، ولا الهجمات العشوائية. وأدعو جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والسماح للعاملين فى المجال الإنسانى بالوصول إلى المحتاجين، وسيواصل الاتحاد الأوروبى الوقوف إلى جانب اليمن والدفاع عن استجابة إنسانية قائمة على المبادئ وخاضعة للمساءلة".

بدورها، قالت مفوضة الشراكات الدولية جوتا أوربيلينين: يدعم الاتحاد الأوروبى صمود اليمنيين من خلال المساعدة الإنمائية طويلة الأجل، كما أنه يلعب دورا استراتيجيا فى حل النزاع، وبالتالى، فإننا نسعى لمساعدة اليمن على بناء جسور التعافى، ومع ذلك، فإن السلام الدائم فقط هو الذى سيحقق الآفاق التى تمس الحاجة إليها للتعافى والنمو، ومن ثم فإن جزءا من التمويل الذى نعلن عنه اليوم سيخصص لدعم عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة ودعم السلام على المستوى المحلى فى جميع أنحاء البلاد".

وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون شخص فى اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لاسيما مع استمرار انعدام الأمن الغذائى الحاد واحتياج أكثر من 8 ملايين طفل إلى التعليم.