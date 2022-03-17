نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “new jops” تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443 وظائف المديرية العامة لحرس الحدود jobs.sa في المقال التالي
في ظل متابعتنا لكل ما يهم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وجد بحث مكثف على رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، بعد أن تم الإعلان عن حاجة المديرية العامة لحرس الحدود السعودية، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لديها على رتبة “جندي” من العنصر النسائي، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الوظائف والشروط العامة للتسجيل بها ورابط التسجيل.
في ظل سعي المملكة لنشر الأمن عبر جميع حدودها، في ظل الوضع المتوتر الحالي على الصعيد الدولي، تعلن الحكومة السعودية من وقت لأخر عن حاجتها لعدد من الوظائف العسكرية، وتأتي وظائف حرس الحدود للنساء، من أهم الوظائف التي تسعى وزارة الداخلية، لانتفاء أفضل العناصر النسائية لشغلها لأهميتها في توفير الأمن، ومنع عمليات التهريب وكان قد تم الإعلان عن وظائف الحرس الوطني رجال لذا سنقدم لكم الجديد دائماً في الوظائف العسكرية التي يتم الإعلان عنها وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية عبر أبشر توظيف.
تقديم وظائف حرس الحدود نساء
- الدخول على موقع أبشر توظيف jobs.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.
- الضغط على الوظائف المتاحة.
- تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية ويجب تحري الدقة في عملية التسجيل.
- أخيراً إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة للوظائف.
شروط تقديم وظائف حرس الحدود للنساء 1443
- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ وتستثنى من ولدت خارج المملكة أثناء تأدية والدها خدمة الوطن.
- أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل حملة الشهادات العليا.
- في حالة أن كانت المتقدمة حاصلة على المؤهل من الخارج يجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم.
- يجب أن تكون جنسية الزوج سعودي في حالة الزواج.
- تكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.
- لا تكون قد عملت في أي وظيفة خاضعه لنظام الخدمة العسكرية وتم فصلها منها.
- أن تتمتع بحسن السير والسلوك ولا تكون قد تم الحكم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.
- اجتياز كافة مراحل التقديم من أختبارات ومقابلات شخصية.
- أن تتمتع بالتناسق من حيث الطول والوزن وأن تتمتع بصحة عامة جيدة تمكنها من تأدية مهام وظيفتها.
موعد تقديم وظائف حرس الحدود
يبدأ التسجيل في الوظائف من يوم السبت القادم، 2022/03/19 الموافق 1443/08/16 من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس 2022/03/24 الموافق 1443/08/21.
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