نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدول معاش الضمان الاجتماعي المطور” والاستعلام عن صرف الضمان الجديد sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم جدول معاش الضمان الاجتماعي المطور، كما سنتعرف معكم على كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وهذا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وهذا بكل سهولة ويسر، حيث زاد البحث من قبل المواطنين والمواطنات عن الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة من لم يتم قبول الطلبات الخاصة بهم حتى اللحظة، حيث طال انتظارهم وهذا ما قد يسبب نوع من القلق حيال هذا الموضوع، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

أخبار الضمان الاجتماعي المطور

وسنتعرف معكم على آخر الأخبار المتعلقة بالضمان المطور الجديد، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ ما يقارب ال4 اشهر، وهذا بنهاية العام الميلادي الماضي 2021، وقد تقدمت ألاف الأسر ومئات الأفراد على هذا النظام الجديد.

حيث أصبح النظام الجديد أكثر شمولية وبشروط أفضل من النظام القديم، وهذا كما تعرفنا معكم في مقال شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا القراءة.

وتعلن وزارة الموارد البشرية بشكل يومي عن نتائج الأهلية الخاصة بالكثير من الطلبات، والتي يمكن أن يكون طلبكم منها، فتابعوا لتتعرفوا على كيفية الاستعلام عنها، فتابع معنا.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

ويمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب بكل سهولة ويسر، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الضمان الجديد عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ادخل رقم الهوية الخاص بك في الخانة المخصصة.

ثم ادخل كلمة المرور في الخانة المخصصة.

أو سجل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

اذهب إلى الطلبات.

ستظهر لك حالة الطلب “تم التحقق بنجاح” وبجانبها “مؤهل” أو “غير مؤهل”.

جدول معاش الضمان الاجتماعي المطور

وسنتابع معكم الجدول الخاص بمعاشات الضمان الاجتماعي المطور وهو كالآتي:

حيث إن الجدول الظاهر بالأعلى يوضح لكم المبلغ الخاص بالدعم وهذا حسب أفراد الأسرة، ولكن يمكنكم أيضا حساب المبلغ المستحق وهذا كما تعرفنا معكم في مقال حاسبة الضمان المطور، فتابعوا معنا.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

ويمكنكم التواصل مع الوزارة بشكل مباشرة وهذا في حالة واجهتم أي مشاكل أو تريدون الاستفسار بكل سهولة، وهذا عبر الرقم الموحد المجاني 19911.