رابط تقديم حرس الحدود 1443 نساء عبر jobs.sa على رتبة جندي تقديم المديرية العامة لحرس الحدود

رابط تقديم حرس الحدود 1443 نساء من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي للالتحاق بحرس الحدود على رتبة جندي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر، لذلك يجب على من ترغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، وضرورة تجهيز كافة المستندات المطلوبة للتسجيل.

وقد أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي على رتبة جندي، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكتروني عبر رابط jobs.sa، ولذلك يجب على من ترغب في التسجيل قراءة شروط التقديم جيداً قبل البدء والشروع في التسجيل، مع ضرورة تعبئة جميع البيانات الموجودة في استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة حتى يتم قبول التسجيل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، رابط تقديم المديرية العامة لحرس الحدود وشروط وموعد التسجيل.

رابط تقديم حرس الحدود 1443 نساء

الدخول على jobs.sa. تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق. اختيار اسم الوظيفة “جندي” والنقر على تقديم. مرفق فيديوا يوضح بالتفصيل طريقة التسجيل في وظائف حرس الحدود جندي نساء.

شروط التقديم في المديرية العامة لحرس الحدود

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمته للمملكة.

حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية وقت التسجيل.

ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمتها لأي سبب من الأسباب.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتيازها لكافة الإجراءات والاختبارات السابقة للقبول وكذلك المقابلة الشخصية.

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم والتصديق عليها.

موعد تقديم حرس الحدود نساء 1443

من المقرر أن يتم التقديم يوم السبت القادم بتاريخ 16\08\1443 الموافق 19\03\2022 وذلك في العاشرة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 21\08\1443 الموافق 24\03\2022.