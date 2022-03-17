زلزال قوى يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الصينى لشبكات الزلازل، فى بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أنه تم رصد مركز الزلزال، الذى ضرب على عمق 9 كيلومترات، عند ملتقى خط عرض 39.02 درجة شمالا وخط طول 97.66 درجة شرقا.

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