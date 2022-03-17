عاجل- اختراق موقع وزارة الطوارئ الروسية

جدة - نرمين السيد - وبعد الاختراق أوقفت الوزارة عمل الموقع، ونشرت بيانًا جاء فيه: "نقدم اعتذارنا، الموقع غير متاح الآن وأعمال الصيانة مستمرة لإعادة إطلاقه".
وأضافت الوزارة أن خدمة التعامل مع استفسارات المواطنين ما تزال عاملة بنظامها الطبيعى.
ولم يتم الكشف رسميًا عن أى معلومات بشأن عملية الاختراق أو الجهات التى قد تقف وراءها، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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