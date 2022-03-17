عاجل- البيت الأبيض يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة (حظر جوى)

جدة - نرمين السيد - وأكدت ساكى، فى بيان لها، أن فرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة ويصعد من التوتر.

وقالت: "إن الرئيس بايدن يتخذ القرارات من منظور قومى وإن منطقة حظر الطيران تتطلب إسقاط الطائرات الروسية من قبل الناتو، ولسنا مهتمين بالدخول فى الحرب العالمية الثالثة".

ومن جانبه، حذر مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جين سوليفان، نظيره الروسى نيكولاى باتروشيف من عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجيا فى أوكرانيا.

وطالب سوليفان، فى اتصال هاتفي، مع باتروشيف ضرورة وقف الاعتداءات الروسية على المدن الأوكرانية إذا كانت موسكو جادة فى المساعى الدبلوماسية لحل الأزمة.