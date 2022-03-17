الصين تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الخميس، أن البر الرئيسي سجل 1317 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، مقابل 3602 في يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن 1226 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1860 في يوم الثلاثاء.

وسجلت الصين 1310 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 1338 في يوم الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 123773 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.