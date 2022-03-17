عاجل.. أول تعليق من الخارجية الأمريكية بعد حكم العدل الدولية

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنها توجه الدعوة إلى روسيا لـ إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا من دون عوائق، مؤكدة دعم أمريكا لـ أوكرانيا عبر مساعدات أمنية ودفاعية، وعبر استمرار فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو، مشيرة إلى أن المساعدات تضم 800 صاروخ ستينجر و2000 صاروخ جافلين و100 طائرة مسيرة.

وأضافت أن واشنطن تقود الجهود فى العالم لعزل روسيا دوليا بالتوازى مع تقوية موقف أوكرانيا التفاوضى.

وقضت محكمة العدل الدولية فى لاهاى بدعوة روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية فى أوكرانيا بشكل فورى، داعية الطرفين إلى عدم التصعيد.

وأوضحت المحكمة، فى حكمها الصادر، أن 30 صوتا أيدوا القرار مقابل اثنين فقط رفضاه، مؤكدة ضرورة أن توقف روسيا بشكل فورى عملياتها العسكرية، التى بدأتها فى 24 فبراير المنصرم فى الأراضى الأوكرانية.

وأضافت المحكمة:" أنه يتعين على كلا الطرفين التوقف عن الأفعال التى من شأنها تصعيد أو توسيع الصراع الذى تنظره المحكمة أو جعل حله أصعب".