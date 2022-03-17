لافروف: الغرب يدعم المعلومات المزيفة من كييف ويتجاهل معاناة شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجدد لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى تشاويش أوغلو من موسكو، بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، تأكيده على أن "العمليات فى أوكرانيا هى لحماية دونباس ونزع السلاح واستئصال النازية لضمان التعايش السلمى بين جميع الفئات هناك".

وحول خروج المدنيين، قال لافروف: "إن الجانب الأوكرانى عرقل خروج المدنيين باتجاه روسيا عبر ممرات إنسانية، كما أن القوميين والمتطرفين يسيطرون على الوضع فى ماريوبول ويحتجزون المدنيين كدروع بشرية"، داعيا السلطات الأوكرانية إلى وقف استخدام المدنيين كدروع بشرية.

وأعرب عن أمله فى أن يناقش وزير الخارجية التركى مع نظيره الأوكرانى منع المتطرفين المدنيين من الخروج.

وحول لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أجاب لافروف قائلا: "ليست هناك أية عقبات للقاء بين بوتين وزيلنسكى، ولكن بشرط أن يكون هذا اللقاء لتثبيت جميع الاتفاقات التى يمكن التوصل إليها من خلال المفاوضات التى تجرى بين الوفدين الروسى والأوكرانى".