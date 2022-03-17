نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام معاش تكافل وكرامة أصبح رابط الاستفسار عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة مارس 2022 عنوانًا رئيسيًا على محرك بحث جوجل، نتيجة بحث العديد من المواطنين عن وسيلة للاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج التكافل والكرامة 2022 بالرقم الوطني وهو برنامج يقدمه قطاع الشؤون الاجتماعية ممثلاً بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية لفئات معينة تستحق البرنامج والكرامة.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2022

اكتشف من تم قبوله في البرنامج من خلال زيارة هذا الرابط: https:// tk. moss. gov. e

نتيجة لذلك، يجب على الراغبين في الحصول على معلومات عن المقبولين في برامج التكافل والكرامة اتخاذ الخطوات التالية:

للبدء، انتقل إلى الموقع المخصص لتقديم الاستفسارات والشكاوى. ها هو الرابط: https:// tk. moss. gov. eg

ثانيًا: ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع الاستفسار والشكاوى.

ثالثا: في الفراغ المخصص لها يجب على الراغب في الاستعلام عن اسمه وهل تم قبوله او رفضه ادخال رقمه الوطني.

رابعًا: بعد إدخال الرقم الوطني، اضغط على أيقونة “استفسار” الزرقاء.

خامساً: بعد ذلك يتم الكشف عن نتيجة قبول أو رفض برنامج تكافل وكرامة.

سادساً: عرض جميع بيانات المواطن.

سابعاً: في حالة تعليق البطاقة أو تجميدها، يتم عرض حالة البطاقة.

ثامناً: تحديد سبب إيقاف البطاقة أو تجميدها. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت البطاقة سارية المفعول، فسيتم توضيح أهلية المستفيد لبرنامجي التكافل والكرامة.

كيفية تقديم شكوى عبر الإنترنت

إذا واجه المواطن مشكلة أو عقبة تتعلق ببرنامجي التكافل والكرامة، فيجوز له تقديم شكوى عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية لمقدم الشكوى والنقر على كلمة “تسجيل شكوى”.

بعد ذلك، يظهر الفرد مع المعلومات التي يجب استكمالها من أجل متابعة الشكوى. وتشمل هذه البيانات الإدارة المحافظة والاجتماعية والقدرة على تحديد نوع الشكوى “من قائمة الخيارات”.

بعد ذلك، يُفصِّل الفرد عنوان إقامته، بالإضافة إلى رقم هاتفه المحمول أو رقم الهاتف المحمول لأقرب فرد من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى رقم الهاتف الأرضي، قبل كتابة تفاصيل الشكوى والضغط على كلمة “يسجل.”

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً للفئات الأكثر ضعفاً وتحاول مساعدتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات، من أبرزها برنامج المساعدة النقدية المشروطة تكافل وكرامة.

برنامج تكافل والكرامة

برنامج تضامني يقدم مساعدة نقدية مشروطة للأسر، حيث يعطي الأولوية لتعليم وصحة أطفال هذه الأسر، وكذلك مناقشة إدخال شروط جديدة لرفع الوعي المجتمعي، مثل عدم زواج الفتيات الصغيرات.

بالنسبة لبرنامج الكرامة، فهو مفتوح لأفراد الأسر الأكثر ضعفاً، وكبار السن فوق سن 65، وذوي الإعاقة من أصحاب الهمم، وذوي الائتمان لمن تم تحديد إعاقتهم طبياً من قبل وزارة الصحة والأيتام.