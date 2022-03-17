الرئيس الأوكرانى يعلق على لافتة تدعو بلاده إلى الاستسلام أمام روسيا

جدة - نرمين السيد - ووصف زيلينسكى، فى بيان له، أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تلك التلميحات بـ "الاستفزازات الطفولية".

حرب روسيا وأوكرانيا

تأتى تصريحات الرئيس الأوكرانى بعد ظهور لافتة مزيفة تقول إن الرئيس يدعو شعبه إلى إلقاء أسلحتهم والاستسلام أمام الجيش الروسى..

وقال زيلينسكى: "لا أستطيع سوى أن أطلب من الجيش الروسى إلقاء أسلحتهم والعود إلى بلادهم"، مضيفا "نحن فى وطننا بالفعل، ندافع عن أرضنا، ولن نلقى بأى من أسلحتنا حتى تحقيق نصرنا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكى، قوله: "نناقش الحفاظ على وضع أوكرانيا المحايد وتطويره، ونزع السلاح فى أوكرانيا، كما تجرى مناقشة مجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بحجم القوات المسلحة الأوكرانية".