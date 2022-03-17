قرار جديد من كندا ضد بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكتب عمر الغبرة على تويتر أن أوتاوا كانت تستهدف حليف روسيا فى ردها على الحرب فى شرق أوروبا. كما حظرت كندا الرحلات الجوية الروسية من دخول مجالها الجوى.
وقال: "إننا نحظر دخول الطائرات البيلاروسية المجال الجوى الكندى ردا على دعمها عملية العسكرية لـ روسيا على أوكرانيا".
الحرب فى اوكرانيا
تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى دعت فيه مجموعات السياحة والأعمال الحكومة الفيدرالية إلى إلغاء طلبات اختبار كوفيد 19 للمسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل. ويقولون إن هذا الإجراء لم يعد ضروريا فى هذه المرحلة من انتشار الوباء.
وقال مصدر بالحكومة الفدرالية لشبكة "جلوبال نيوز" الكندى أنه من المتوقع أن تعلن كندا عن انتهاء اختبار كوفيد 19 للمسافرين الذين تم تطعيمهم.
وقالت المصادر إن المطلب سيلغى بحلول نهاية مارس، ومن المقرر أن يأتى الإعلان الرسمى اليوم الخميس.
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