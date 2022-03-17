رئيس الشيشان: روسيا تسيطر على مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية تعليقا لقديروف على موقع التواصل الاجتماعى "تيليجرام": "ببطء ولكن بثبات، يتم تطهير مدينة ماريوبول من التعسف القومى وتخضع أراضى المدينة بأكملها تقريبا لسيطرة القوات المسلحة الروسية".

وقال الرئيس الشيشانى الروسية: إن ما يسمى بعناصر كتيبة "آزوف" النازية وأنصارهم ينتظرون موتهم المحتوم خلف الجدران السميكة بمصنع "آزوفستال" للمعادن بماريوبول.

وفى السياق ذاته، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا مستمرة بنجاح، مشددا على أن سعى كييف للحصول على ترسانة نووية شكّل خطرا وجوديا على بلاده.

وحمل بوتين، خلال اجتماع حكومى ترأسه اليوم الأربعاء، الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن تقويض جهود التسوية فى "دونباس"، قائلا: "إن سكان جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك على مدى ثمانى سنوات تعرضوا لإبادة جماعية حقيقية وممارسة الأساليب الوحشية ضدهم، ومنها الحصار والأعمال الانتقامية والإرهابية والقصف المتواصل".

وأضاف بوتين: "أن الحكومة الأوكرانية لم تكن تستعد للحرب والعدوان على روسيا ودونباس فحسب بل بدأته"، مشيرا إلى أن تصريحات الحكومة الأوكرانية عن نيتها بناء ترسانة نووية ووسائل إيصال لها كانت تشكل خطرا حقيقيا على روسيا.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تتواصل بنجاح بالتوافق الصارم مع الخطط الموضوعة، معربا عن ثقته بأن التكتيكات التى اختارتها وزارة الدفاع وهيئة الأركان الروسيتان أثبتت فعاليتها.