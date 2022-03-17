كاتب أمريكى: بوتين أعلن نواياه منذ العام الماضى بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ويشير زايسين فى مقاله إلى أن معظم دول العالم عبرت عن صدمتها فى أعقاب تنفيذ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تهديده بشن عملية عسكرية فى أوكرانيا إلا أن هناك من لم يستغرب قرار الرئيس الروسى.

ويوضح الكاتب أن وزير خارجية بولندا الأسبق راديك سيكورسكى أخبره الأسبوع الماضى أنه كان على علم بنوايا بوتين منذ يوليو الماضى بشأن أوكرانيا وأن بوتين أعلن هذه النوايا بوضوح ولكنهم لم يأخذوا كلامه مأخذ الجد واعتقدوا أنه لا يعنى ما يقول.

ويشير الكاتب أن سيكورسكى أخبره أنه أدرك نوايا بوتين حين قرأ إعلانه الذى أصدره أنذاك بشأن أوكرانيا وحين علم أنه طالب جميع الجنود الروس بقراءته. ويوضح الكاتب أن الدرس المستفاد هنا أنه يجب التعامل مع ما يقوله الأعداء بجدية أكثر فقد كان بوتين واضحاً منذ البداية ولكن لم يصدقه أحد.

ويشير الكاتب إلى أن إعلان بوتين بشأن الحرب فى أوكرانيا متاح على الموقع الإلكترونى للكرملين لمن يريد أن يقرأه والذى أكد فيه الرئيس الروسى أن الروس والأوكرانيين شعب واحد وينتمون لجذور تارخية واحدة تعود إلى أكثر من ألف عام حيث تجمعهم قواسم مشتركة مثل اللغة والثقافة والدين، على حد قوله.

ويضيف الكاتب أن الرئيس بوتين أكد فى إعلانه أن الاتحاد السوفييتى السابق صنع قنبلة موقوتة حين تألف من جمهوريات متساوية وهى القنبلة التى انفجرت مع انهيار الاتحاد السوفييتى مطلقةً العنان لسيل من الجمهوريات التى انفصلت عن الاتحاد بعيداً عن جذورهم و مسقط الرأس التاريخى لهم وهو روسيا وهو ما يعتبره بوتين سرقة للحق الروسى فى جمهورياته التى تنتمى إليه بحكم حقائق التاريخ.

ويقول الكاتب أن بوتين يقول بأن أوكرانيا قد سُرقت بواسطة المتطرفين والنازيين الجدد والذى تآمروا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروربى لتحويل أوكرانيا إلى منصة للهجوم على روسيا متهماً حلف شمال الأطلسى باعتماد أسلوب السيطرة الخارجية المباشرة على أوكرانيا بما فى ذلك توجيه السلطات فى أوكرانيا والسيطرة على قوات الأمن والجيش.

ويستطرد الكاتب مستشهداً بما ذكره بوتين من أنه لن يسمح لأوكرانيا أن تكون أداة فى أيدى أى طرف لمحاربة روسيا؛ وهو التهديد الذى قام بتنفيذه بعد سبعة أشهر من تاريخ الإعلان الذى أصدره فى يوليو الماضى فى أكبر عملية عسكرية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويوضح الكاتب أن بوتين ليس الحالة الوحيدة فى هذا الصدد فقد سبقه أسامة بن لادن الذى أطلق فى عام 1996 فتوى تشى بمدى الضغينة التى يحملها للغرب حين دعا المسلمين للجهاد ضد من أسماهم أعداء الله من الأمريكان والإسرائليين . ويضيف الكاتب أن الغرب أيضاً تجاهل هذه التحذيرات وبعدها بخمس سنوات قام بن لادن بتنفيذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر.

ويستطرد الكاتب قائلاً أنه يجب على الغرب الآن الانتباه لتحذيرات الرئيس الصينى شى جين بينج بشأن إعادة توحيد تايوان وضمها للصين على اعتبار أن الصين هى الوطن الأم الذى تنتمى إليه تايوان.

ويختتم الكاتب مقاله قائلاً أن العملية العسكرية فى أوكرانيا تذكرنا بأن التقليل من شأن كلام رجال تدفعهم طموحاتهم يعتبر خطأً فادحاً يجب تداركه. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن كما يقول الكاتب هو: هل سنأخد هذه التهديدات مأخذ الجد هذه المرة أم أننا سنتجاهل تحذيرات الرئيس الصينى مثلما فعلنا من قبل مع بوتين وأسامة بن لادن ونتكبد خسائر فادحة مرة أخرى.