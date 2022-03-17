روسيا ترد على وصف بايدن لـ بوتين بأنه مجرم حرب

جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف، تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن، حول الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذى لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.





وقال المتحدث باسم "الكرملين" لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هى "خطاب غير مقبول، والذى لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن تصريحات بيسكوف، تأتى ردا على تصريحات الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قبل ساعات، والتى وصف فيها أن الرئيس الروسى "مجرم حرب".

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد صرح فى وقت سابق من اليوم، بأن النظام الموالى للنازيين فى كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية فى المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا "ستكون الهدف" بالنسبة لهؤلاء

وقال إن على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، ومشددا على أن "أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا".

وأوضح بوتين، أن القوات الروسية فى حال تحركها فقط فى دونباس، فإن ذلك لن يؤدى إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة، لافتًا إلى أنه "بالنسبة لتكتيكات العمليات العسكرية التى وضعتها وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة، فإنها أثبتت فعاليتها تماما.

وأكد القوات الروسية تفعل كل ما بوسعها لتجنب الخسائر بين السكان المدنيين فى المدن الأوكرانية رغم أن "الرعاة الغربيين يدفعون كييف لإراقة الدماء من خلال إمدادهم بالسلاح والمرتزقة".

وكانت روسيا قد بدأت العملية العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير 2022 لحماية المدنيين فى منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكرانى الذى اتهمته روسيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام.