زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

قال مركز جي.إف.زد الألماني لأبحاثعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن آثار الزلزال.

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