غرقت إحداها.. إصابة 3 سفن تجارية بالبحر الأسود في هجوم روسي

قالت الحكومة البنمية، الخميس، إن 3 سفن ترفع علم بنما أصيبت خلال هجوم روسي بالبحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداها.

وقالت هيئة الملاحة في بنما في بيان إن إحدى السفن غرقت جراء الهجوم، بينما لم ترد أبناء عن سقوط ضحايا. ولم يصدر بيان على الفور من الجيش الروسي للرد على هذه الأنباء.

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